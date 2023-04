English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 11.5.2020 klo 16.30

Nexstim Oyj järjestää webinaarin esitelläkseen liiketoimintanäkymiään ja merkintäoikeusantia 2020

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että yhtiö aikoo järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 15. toukokuuta 2020.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 10 (EEST). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EEST).

Webinaareissa toimitusjohtaja Mikko Karvinen kertoo yhtiön liiketoimintanäkymistä sekä vuoden 2020 merkintäoikeusannista. Tämän jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ohjeet webinaareihin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Live webinaari suomeksi 15. toukokuuta 2020 klo 10.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>



Live webinaari englanniksi 15.toukokuuta 2020 klo 15.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>



Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com



Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



