Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 14.5.2020 klo 8.00



MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2020: Marimekon liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto laskivat koronaviruspandemian vaikutuksesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä



Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

Liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 24,9 miljoonaa euroa (27,1). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren ja EMEA:n alueilla. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynnin lasku johtui pääosin vertailukauden poikkeuksellisesta toimitusrytmistä: osa vuoden 2018 lopun tukkutoimituksista ajoittui vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle. Lisäksi odotettuja täydennystilauksia jäi Aasian-Tyynenmeren alueen tukkumyynnissä saamatta koronaviruspandemian vuoksi. Suomessa sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat. Lisenssituotot jäivät vertailukaudesta, jolloin tuottoja kertyi lähinnä Pohjois-Amerikassa.

Maaliskuussa yhtiön oman vähittäismyynnin siirryttyä verkkokauppaan tuotteiden kysyntä verkossa ylitti odotukset selvästi. Tämä yhdessä pandemian aiheuttamien logististen haasteiden kanssa siirsi toimituksia vuoden toiselle neljännekselle niin, että vähittäis- ja tukkumyyntiä jäi tulouttamatta ensimmäiselle neljännekselle yhteensä noin miljoona euroa.

Liikevoitto laski 53 prosenttia ja oli 1,2 miljoonaa euroa (2,6); myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,6).

Tulosta laskivat myynnin supistuminen ja suhteellisen myyntikatteen heikentyminen. Sitä puolestaan paransivat alhaisemmat kiinteät kulut. Suhteellista myyntikatetta heikensivät etenkin maaliskuussa oman vähittäismyynnin verkkokauppaan siirtymisen myötä kasvaneet logistiikkakustannukset sekä päävaraston muutosta johtuvat kertaluonteiset kustannukset.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020

Marimekko perui 25.3.2020 aiemmin antamansa ohjeistuksen vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksista. Koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Marimekko täsmentää ohjeistustaan vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.





Avainluvut

(Milj. euroa)



1–3/2020

1–3/2019 Muutos, %

1–12/2019

Liikevaihto 24,9 27,1 -8 125,4 Kansainvälinen myynti 11,3 14,3 -21 54,3 osuus liikevaihdosta, % 45 53 43 Käyttökate (EBITDA) 4,4 5,7 -23 29,7 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 4,4 5,7 -23 29,7 Liikevoitto 1,2 2,6 -53 17,1 Vertailukelpoinen liikevoitto 1,2 2,6 -53 17,1 Liikevoittomarginaali, % 4,9 9,6 13,6 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 4,9 9,6 13,6 Kauden tulos 0,2 1,9 -91 13,0 Tulos/osake, euroa 0,02 0,24 -91 1,61 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,02 0,24 -91 1,61 Liiketoiminnan rahavirta -4,5 3,0 29,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 18,3 18,0 17,9 Omavaraisuusaste, % 41,3 43,4 40,2 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) * 0,56 - 0,35 Bruttoinvestoinnit ** 0,5 0,5 -6 2,6 Henkilöstö kauden lopussa 441 426 4 450 joista Suomen ulkopuolella 89 94 -5 98 Brändimyynti *** 73,7 59,6 24 250,8 josta Suomen ulkopuolella 55,2 40,1 38 156,6 kansainvälisen myynnin osuus, % 75 67 62 Myymälöiden lukumäärä 149 148 1 151



Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.

* IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku raportoitiin ensimmäisen kerran tilivuoden 2019 lopussa. Tunnusluvun laskennassa käytetään rullaavaa 12 viimeisen kuukauden vertailukelpoista käyttökatetta.

** Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

*** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Marimekon vuosi alkoi lupaavasti, mutta koronaviruspandemian nopea leviäminen maaliskuussa kaikille markkina-alueillemme vaikutti voimakkaasti koko ensimmäisen neljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen.

Vuoden 2020 alussa tuskin kukaan osasi arvata, millaisessa tilanteessa olemme eläneet viimeiset kuukaudet. Alkuvuonna Manner-Kiinassa ja Hongkongissa liikkeet sulkenut koronavirus eteni nopeasti kaikkialle ja tyrehdytti maaliskuussa asiakasvirrat myös Marimekon muilla markkinoilla.

Liikevaihtomme ensimmäisellä neljänneksellä laski 8 prosenttia ja oli 24,9 miljoonaa euroa (27,1). Suomessa sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat ja liikevaihto nousi 6 prosenttia, mutta kansainvälinen myynti laski 21 prosenttia, kun erityisesti tukkumyynti supistui niin Aasian-Tyynenmeren kuin EMEA:n alueella ja lisenssituotot jäivät vertailukaudesta, jolloin tuottoja kertyi lähinnä Pohjois-Amerikassa. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynnin lasku johtui pääosin vertailukauden poikkeuksellisesta toimitusrytmistä; lisäksi odotettuja täydennystilauksia jäi kaudelta saamatta koronaviruspandemian vuoksi.

Vertailukelpoinen liikevoittomme laski 1,2 miljoonaan euroon (2,6) myynnin laskun ja heikentyneen suhteellisen myyntikatteen vuoksi. Vaihdoimme ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa sijaitsevan päävaraston toiminnasta vastaavaa kumppania vahvistaaksemme logistiikkaprosessiemme ketteryyttä ja kilpailukykyämme sekä tukeaksemme kansainvälistyvää liiketoimintaamme ja erityisesti verkkokauppaamme. Päävaraston muutto aiheutti odotetusti kertaluonteisia kustannuksia, ja lisäksi logistiikkakustannukset kasvoivat maaliskuussa oman vähittäismyynnin siirryttyä verkkokauppaan. Nämä olivat pääsyitä suhteellisen myyntikatteen heikentymiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tulosta puolestaan paransivat alhaisemmat kiinteät kulut.

Meille Marimekossa henkilöstömme ja asiakkaidemme terveys on ensiarvoisen tärkeää, ja siksi päätimme maaliskuussa koronaviruspandemian levitessä sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälämme Suomessa, Skandinaviassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Selvästi heikentyneiden kulutuskysyntänäkymien vuoksi jouduimme tekemään äärimmäisen valitettavia toimenpiteitä vähittäiskauppaketjussamme sekä vähittäiskaupan tukitoiminnoissamme henkilöstön sopeuttamiseksi tarjolla olevan työn määrään. Näillä toimilla pyrimme turvaamaan yhtiömme taloudellisen aseman ja sitä kautta pitkällä aikajänteellä työpaikkamme mahdollisimman suuressa mittakaavassa. Katsauskauden jälkeen toukokuussa olemme vähitellen voineet avata myymälöitämme uudestaan tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen ja ryhtyä purkamaan määräaikaisia lomautuksia.

Maaliskuussa siirsimme kampanjamme verkkoon. Olemme viime vuosien aikana panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja näin saavuttamamme kilpailukyky verkkokaupassa on yksi vahvuuksistamme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tuotteidemme kysyntä verkossa ylitti odotuksemme selvästi, ja tämä yhdessä pandemian aiheuttamien logististen haasteiden kanssa siirsi toimituksia toiselle neljännekselle niin, että vähittäis- ja tukkumyyntiä jäi yhteensä tulouttamatta ensimmäiselle neljännekselle noin miljoona euroa.

Teemme päättäväisesti töitä koronaviruskriisitilanteen hallitsemiseksi ja suunnittelemme tulevia toimenpiteitämme erilaisten skenaarioiden pohjalta. Olemme aloittaneet kiinteiden kulujen kunnianhimoisen säästöohjelman ja uudelleenarvioineet investointejamme kassavirran tukemiseksi, neuvotelleet omien vähittäismyymälöidemme vuokranantajien kanssa mahdollisista vuokrien alennuksista ja maksuaikatauluista sekä työskentelemme aktiivisesti ostojen, tuotevirran ja varastojen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen. Rakennamme myös varasuunnitelmia toimitusketjussamme tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kriisin pitkittymisen varalta olemme turvanneet lisärahoituksemme. Tuemme partnerivetoisia Aasiassa sijaitsevia avoinna olevia Marimekko-myymälöitä kriisistä toipumisessa ja valmistaudumme omien vähittäismyymälöidemme mahdollisimman nopeaan turvalliseen avaamiseen sekä huolehdimme kaikista sidosryhmistämme arvojemme mukaisesti. Samalla kun ratkaisemme uusia tilanteita nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, jatkamme määrätietoisesti yhtiömme edelleen pitkällä aikavälillä valoisalta näyttävän tulevaisuuden rakentamista. Viime vuosina yhdessä koko henkilöstömme kanssa aikaansaamamme kilpailukyky sekä vahva taseemme ja vakavaraisuutemme antavat meille tukevan selkänojan, joka auttaa meitä kohtaamaan tämän poikkeuksellisen kriisin.

Yhdessä tekeminen on kautta Marimekon historian ollut kulttuurimme suuri vahvuus. Viime kuukausien aikana tämä ainutlaatuinen yhteishenki on ollut meillä käsinkosketeltava, ja haluankin kiittää kaikkia marimekkolaisia uskomattoman hienosti tehdystä työstä ja ketteryydestä sopeutua jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Olen täysin vakuuttunut, että Marimekko selviää tämän kriisin yli vahvana.”



Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020



Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronavirus on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle. Kuluttajien luottamus ja kulutuskysynnän arvioitu kehitys ovat tästä syystä heikentyneet merkittävästi kaikilla Marimekon markkina-alueilla. Poikkeustilanne ja siitä johtuvat kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymisen muutokset vaikuttavat Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden toipumisen tahtiin, eikä tällä hetkellä ole selkeää näkymää eri markkinoiden tulevaan kehitykseen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Huolehtiakseen henkilöstön ja asiakkaiden terveydestä Marimekko päätti maaliskuussa sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä Suomessa. Vastuullisena omana jakelukanavana kotimaassa on tämän jälkeen toiminut Marimekon verkkokauppa, jossa tuotteiden kysyntä on selvästi ylittänyt odotukset. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. Marimekon kotimarkkinoiden näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, milloin myymälät voidaan turvallisesti avata uudelleen ja kuinka asiakasmäärät sen jälkeen kehittyvät. Ensimmäiset Marimekon omista myymälöistä Suomessa avautuvat jälleen viikolla 21 tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Marimekko-myymälät Manner-Kiinassa ja Hongkongissa olivat koronaviruksen vuoksi suljettuina tai avoinna lyhennetyin aukioloajoin maaliskuun loppuun asti. Myymälät ovat nyt palanneet normaaleihin aukioloaikoihin. Monissa muissa Aasian maissa pandemian seurauksena myymälöitä suljettiin väliaikaisesti maaliskuun puolivälissä tai huhtikuussa. Myymälät Japanissa ovat yhä tilapäisesti suljettuina. Partneriomisteisten Aasian Marimekko-myymälöiden tilapäinen sulkeminen sekä pandemian vaikutukset kuluttajien mielialaan vaikuttavat yhtiön loppuvuoden tukkumyyntinäkymiin. Myös Marimekon omat vähittäismyymälät Australiassa suljettiin väliaikaisesti maaliskuun lopussa. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen Aasian-Tyynenmeren alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020. Tämän lisäksi Marimekko keskittyy omien vähittäismyymälöidensä mahdollisimman nopeaan turvalliseen avaamiseen ja poikkeustilanteesta toipumiseen sekä tukee partnereita heidän vastaavissa toimissaan. Omien vähittäismyymälöiden väliaikaisella sulkemisella Suomessa, Skandinaviassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa on merkittävä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen toisella vuosineljänneksellä. Koko vuoden 2020 näkymiin vaikuttaa olennaisesti Marimekko-myymälöiden väliaikaisen sulkemisen kesto sekä asiakasvirtojen palautuminen kullakin markkinalla myymälöiden avauduttua. Marimekon partnereiden ja muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä vaikuttaa paitsi heidän talven 2020 ja erityisesti kevään 2021 mallistojen tilauksiinsa myös heidän täydennystilauksiinsa ja siten yhtiön koko kuluvan vuoden näkymiin. Lisäksi koko vuoden myyntiä tukevat huomattavasti kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden odotettua suurempi kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa ovat tuoneet Marimekon logistiikalle haasteita. Yhtiö odottaa logistiikkakustannusten kasvavan vuoden toisella neljänneksellä myynnin painottuessa tässä poikkeustilanteessa tavallista vahvemmin verkkokauppaan.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi ja jonka vaikutukset voimistuvat merkittävästi toisella neljänneksellä. Myös yhtiön vähittäiskauppaorganisaatiossa eri markkinoilla katsauskauden jälkeen alkaneiden määräaikaisten lomautusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin näkyvät toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö on arvioinut uudelleen aiemmat investointisuunnitelmansa ja odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2,9 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.





Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

