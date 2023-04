Finnish English

NoHo Partners Oyj:n tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2019 julkaistu



NoHo Partners Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on julkaistu tänään 26.5.2020.



Asiakirjat ovat pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä sekä julkaistu konsernin internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi suomeksi ja englanniksi.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.



