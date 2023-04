English Finnish

11:15 Lontoo, 13:15 Helsinki, 27.05.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



AFARAK MOGALE (PTY) LTD (BUSINESS RESCUE -SANEERAUSMENETTELYSSÄ) – MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN KOSKIEN SANEERAUSSUUNNITELMAN JULKISTAMISTA



Pörssitiedote



Mogalen Business Rescue -saneerausmenettelyn selvittäjät tiedottivat sidosryhmille, että saneeraussuunnitelman julkaisemisen lykkäämistä koskevaa vaatimusta on tukenut Etelä-Afrikan Companies Act ‑yhtiölain kohdan 150 (5)(b) mukaisesti vaadittava velkojien enemmistö.



Samalla uunin P1 tuotanto on aloitettu uudelleen.



Helsingissä, 27.5.2020



Afarak Group Oyj



Hallitus



Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com



Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .



Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).