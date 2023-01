Aktian markkinakommentti: Julkisen talouden velkaantuneisuus rikkoo ennätyksiä tulevina vuosina - vuonna 2023 Suomessa järjestetään velkavaalit

Finnish Swedish English

Koronakriisin seurauksena Suomen talous on ajautunut taantumaan ja julkisen sektorin velka kasvaa voimakkaasti. Aktian tänään julkaisemassa raportissa käsitellään koronakriisin aiheuttamia seurauksia Suomen julkiselle taloudelle. Vuoden 2023 eduskuntavaaleista voimmekin odottaa velkavaaleja.



Suomi, kuten suuri osa maailman maista, on ajautunut talouden taantumaan koronaviruksen rajoitustoimien seurauksena. Kriisin myötä julkiset menot ovat lisääntyneet muun muassa tukitoimien takia. Samalla tulot ovat vähentyneet mm. arvonlisä- ja ansiotuloverokertymien pienentymisen myötä.

Julkisen talouden arvioidaan velkaantuvan lähivuosina samaa tahtia kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Aktian uuden pääekonomisti Lasse Corinin mukaan velkaantuminen on ongelmallista: ”Huolestuttava havainto Suomen aiemmista kriiseistä on, että julkisen talouden velkaantuneisuutta ei olla onnistuttu palauttamaan lähtötasolle ennen seuraava kriisiä. Valitettava tosiasia on se, että julkisen talouden velkaantuneisuus tulee rikkomaan ennätyksiä tulevina vuosina.”

Corin jatkaa analyysiään: ”Uskonkin, että nämä kysymykset nousevat vahvasti esille eduskuntavaaleissa keväällä 2023, jolloin on viimeistään otettava kantaa julkisen talouden tasapainotustarpeeseen ja keinoihin. Äänestäjille on tarjolla pääasiassa vain kipeitä vaihtoehtoja ja paljon vaikeita päätöksiä.”

