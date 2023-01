BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Merkintäoikeusantiin liittyvä esite on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla

English Finnish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 29.5.2020 klo 11:00 (UTC +3:00)



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“BBS” tai “Yhtiö”) 26.5.2020 julkistamaan noin 5,5 miljoonan euron suuruiseen merkintäoikeusantiin (“Osakeanti”) liittyvä esite on julkaistu. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä on saatavilla BBS:n verkkosivustolla (https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2020/) ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän (https://www.bbs-artebone.fi/investors/share-issue-2020/), Aalto Capital Partners Oy:n verkkosivustolla (www.aaltocapital.com), Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolla (www.evli.com) ja Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:n verkkosivustolla (http://www.hagberganeborn.se/) tästä päivästä lähtien.

Neuvonantajat

Aalto Capital Partners Oy ("Aalto Capital") toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puh: +358 40 7080 307

Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 29.5.2020 klo 11:00 (UTC +3:00) edellä mainitun henkilön toimesta.

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luunmurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® Paste, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se

TÄRKEÄ TIEDOTE

