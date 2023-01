SATO Oyj:n hallituksen jäsentä epäillään sisäpiirikaupankäynnistä Ruotsissa, epäily ei liity SATOn rahoitusvälineisiin

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 29.5.2020



SATO Oyj on tänään vastaanottanut tiedon, että SATOn hallituksen jäsentä Marcus Hanssonia epäillään sisäpiirikaupankäynnistä Ruotsissa. Hansson toimii SATOn pääomistajan Fastighets AB Balderin rahoitusjohtajana.



Epäily ei liity SATOn tai Balderin rahoitusvälineisiin. Odotamme parhaillaan lisätietoa asiasta.



Lisätietoja:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja

+4631109592



JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.