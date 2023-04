English Finnish

Helsinki – 4.5.2020 – Osana kansallista Post-Quantum Cryptography -hanketta Business Finland on myöntänyt SSH.COM:ille 1,3 miljoonaa euroa tuotekehitysavustusta kvanttiturvallisten salausteknol­ogioiden kehittämiseen. Konsortioon kuuluu SSH.COM:in lisäksi joukko johtavia kotimaisia tietoturva-alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia sekä kansainvälisiä kumppaneita. Hankkeessa on mukana myös kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiä viranomaisia.



Hanke on osa Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaa, jonka tavoitteena on Suomen luottamus­pääomaa hyödyntäen kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua: turvallisuuden ja luottamuksen ratkaisuissa ja -palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta. Ohjelma tukee uusien teknologioiden, kuten kvanttilaskennan mahdollisuuksien ja uhkien selvitystä.

Hanke koostuu useista työpaketeista, joissa tutkitaan ja kehitetään PQC-teknologioita. Hankkeessa kehitetään myös kansallisia suosituksia kvanttilaskentaan ja kvanttiturvalliseen salausteknologian valmistautumista varten. SSH osallistuu useisiin työpaketteihin ja se johtaa työpakettia, jossa luodaan käytännön referenssi-implementaatio kvanttiturvallisesta salauksesta SSH.COM:in NQX-salain­tuote­perheen pohjalta. Referenssi-implementaation avulla tutkitaan valittujen algoritmien suorituskykyä ja soveltuvuutta laajempaan kansalliseen käyttöön.

SSH.COM arvioi rahoituskauden alkavan kuluvan vuosineljänneksen aikana. Hanke jatkuu vuoteen 2022 saakka. Saatu rahoitus kirjataan muihin liiketoiminnan tuottoihin syntyneiden kulujen suhteessa vuosina 2020-2022.

"Kvanttiturvallisten salausteknologioiden kehittäminen on tärkeää sekä SSH.COM:in kasvun että Suomen kansallisen kybervalmiuden kannalta”, sanoi SSH.COM:in toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. “Tässä konsortiossa on mukana johtavia kotimaisia toimijoita, joiden kanssa yhdessä pyrimme varmistamaan, että suomalainen tietoturvaklusteri on jatkossakin edelläkävijä ja parantaa kilpailukykyään kansainvälisiin haastajiin verrattuna.”

Kvanttilaskennan merkitys kasvaa jatkuvasti ja on tärkeää, että varaudumme siihen sekä teknologian että kansallisen ohjeistuksen näkökulmasta”, sanoi Kirsi Kokko, Digital Trust Finland -ohjelman johtaja Business Finlandista. ”Olen erittäin tyytyväinen, että PQC-hankkeessa on mukana suuri joukko Suomen johtavia kyberturvallisuuden ja salausteknologioiden osaajia sekä yritys- että tutkimuslaitossektorilta.”

Lisätietoja SSH.COM:ista

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com .

Lisätietoja Business Finlandista

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymis­pal­ve­luita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi





