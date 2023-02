Suuri suomalainen globaalisti toimiva valmistavan teollisuuden yritys valitsi Innofactorin tarjousprosessin digitalisaatiohankkeen toimittajaksi

English Finnish

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 10.6.2020 klo 14.10

Suuri suomalainen globaalisti toimiva valmistavan teollisuuden yritys ja Innofactor ovat allekirjoittaneet sopimuksen tarjousprosessin digitalisoimiseksi.

Sopimuksen mukaan Innofactor suunnittelee ja toteuttaa ketterin menetelmin pilvipohjaisen ratkaisun tarjousprosessin hallintaan sekä siihen liittyvän tiedon ja dokumenttien käsittelyyn ja tallennukseen. Ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään Microsoft Azure PaaS -pilvipalveluita.

Sopimuksen arvonlisäveroton arvo on noin 1 700 000 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Espoossa 10.6.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

