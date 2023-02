Gofore Oyj: Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Goforen yritys- ja yhteisötietojärjestelmänsä ylläpito-, tuki- ja kehityspalveluiden toimittajaksi

English Finnish

Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Goforen yritys- ja yhteisötietojärjestelmänsä ylläpito-, tuki- ja kehityspalveluiden toimittajaksi

Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Goforen sen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) ylläpito-, tuki- ja kehityspalveluiden toimittajaksi. Sopimuskausi on kolme vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen arvioitu enimmäisarvo sopimuskaudella on 12 miljoonaa euroa. Cybercom Finland Oy toimii hankkeessa alihankkijana.

Patentti- ja rekisterihallitus teki asiasta päätöksen tänään 16.6.2020. Tämä hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

