Nordic ID Oyj:n teknologiaa hyödynnetään Nesteen uusissa itsepalvelukaupoissa - yhteistyöllä ei huomattavaa vaikutusta tämän tilikauden liikevaihtoon

Nordic ID Oyj on tänään 3.6 julkaissut lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan täysin automatisoitujen Easy Deli -itsepalvelukauppojen kehittämisestä yhteistyössä Nesteen kanssa. Tänään avattavan Easy Deli - kaupan lisäksi Neste on kertonut avaavansa vuoden 2020 aikana toisen vastaavan itsepalvelukaupan pääkaupunkiseudulle ja tavoitteena on avata useamman Easy Deli – kaupan myös Latvian Riikaan.

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski:

”Olemme innoissamme teknologiakumppanuudesta Nesteen kanssa. Yhteistyöllä ei ole arvioitu olevan huomattavaa vaikutusta kuluvan kvartaalin tunnuslukuihin tai tämän tilikauden liikevaihtoon. Tämän perusteella ei ole syytä muuttaa yhtiön antamaa pitkän aikavälin taloudellista ohjeistusta. Uskomme, että RFID-teknologian laajempi käyttöönotto heijastuu myönteisesti tuloksentekokykyymme. Myös koronaviruspandemian ja muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen seurauksena markkinoilla on havaittavissa kasvavaa kiinnostusta erilaisia automatisoituja ja itsepalveluun perustuvia ratkaisuja kohtaan.”

Yhtiö ilmoitti 29.5.2020 alentavansa pitkän aikavälin taloudellista ohjeistustaan. Tavoite vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA). Kuluvan tilikauden osalta yhtiö kertoi ennustavansa liikevaihdon jäävän 2019 tilikauden tasolle.





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq