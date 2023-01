Kalmar ja Klabin yhteistyöhön päästöttömiä mobiilipukkinostureita hyödyntävän ekotehokkaan paperilogistiikkaprosessin rakentamiseksi

Finnish English

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 4.6. 2020 KLO 13

Cargotec-konserniin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen kolmen Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturin toimittamisesta Klabinille, joka on Brasilian suurin pakkauspaperin valmistaja ja toimittaja. Kalmar SmartPort -prosessiautomaatioratkaisun sisältävä tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauskantaan, ja sen toimitus on suunniteltu vuoden 2021 toiselle neljännekselle.



Klabin on Brasilian suurin paperinvalmistaja ja -viejä sekä maan johtava pakkauksissa, teollisuuspusseissa ja aaltopahvipakkauksissa käytettävän paperin ja kartongin valmistaja. Yhtiö valmistaa myös kovapuutuotteita, sahatavaraa ja revinnäissellua. Yksi nostureista toimitetaan Klabinin Brasilian eteläosassa sijaitsevaan Ortigueira Cityyn rakenteilla olevan uuden integroidun sellu- ja paperitehtaan ratapihalle ja kaksi läheiselle konttikentälle.



Mobiilipukkinostureiden Kalmar SmartFleet -etävalvontajärjestelmä mahdollistaa laitteiden tilan, tuottavuuden ja huoltotarpeiden hallinnan ja analysoinnin sekä vianmäärityksen. Nostureihin asennetaan myös automaattinen Kalmar SmartRail -ohjausratkaisu, joka parantaa laitteiden turvallisuutta ja suorituskykyä mahdollistamalla operaattorin täysipainoisen keskittymisen konttien käsittelyyn.



Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturi saa sähkönsä suoraan verkosta eikä itse tuota päästöjä tai moottorimelua. Nosturissa ei myöskään tarvita lainkaan hydrauliikkaöljyä. Pelkistetyn rakenteensa ansiosta nosturi tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa kuin dieselkäyttöinen mobiilipukkinosturi.



Sergio Morales, logistiikan projektikoordinaattori, Klabin: ”Etsimme jatkuvasti ratkaisuja, joilla voimme parantaa toimintamme tehokkuutta vastuullisesti ja kestävästi. Konttikenttäoperaatiot ovat meille täysin uudenlaista toimintaa. Siksi olemme tyytyväisiä saadessamme projektiin tuen Kalmarilta, joka on maailman johtavan ekotehokkaiden kontinkäsittelyratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Päästöttömien nostureiden käyttökustannukset ovat mahdollisimman pienet, ja niillä on keskeinen tehtävä kestävän logistiikkaprosessimme luomisessa.”



Alexandre Esse, satamista ja terminaaleista vastaava myyntipäällikkö, Kalmarin Amerikan alue: ”On hienoa, että voimme tarjota Klabinille päästöttömän ratkaisun, joka auttaa asiakasta yhdistämään heidän uuden tuotantolaitoksensa Paranaguán satamaan. Mobiilipukkinostureillamme asiakas voi kehittää turvallisen, kustannustehokkaan ja kestävän logistiikkaprosessin liiketoimintatavoitteidensa tueksi.”





Lisätietoja medialle:



Alexandre Esse, myyntipäällikkö, Kalmar Amerikka, puhelin: +55 13 99210 0227

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

