United Bankers Oyj: Eurooppalaiseen vakuutusalan konserniin kuuluva yhtiö ostaa UB Nordic Forest Fund I Ky -rahaston metsäomaisuuden

SISÄPIIRITIETO 5.6.2020 kello 14:35

United Bankers: Eurooppalaiseen vakuutusalan konserniin kuuluva yhtiö ostaa UB Nordic Forest Fund I Ky -rahaston metsäomaisuuden

Eurooppalaiseen vakuutusalan konserniin kuuluva yhtiö hankkii tänään allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti United Bankers Oyj:n UB Nordic Forest Fund I Ky -rahaston omistaman metsäomaisuuden, yhteismäärältään 18 224 hehtaaria. Käytännössä kauppa toteutetaan ostamalla kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kaikki yhtiömiesosuudet. United Bankersin tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy on toiminut rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

UB Nordic Forest Fund I on United Bankersin ensimmäinen metsäkiinteistöihin varansa sijoittava pääomarahasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014. Rahastossa on mukana 58 sijoittajaa.

Rahaston kokonaiskauppahinta on noin 73 miljoonaa euroa. Kauppahinta on maksettu käteisellä. Ostajan maksaman nettokauppahinnan perusteella laskettu rahaston todellinen vuotuinen tuotto (IRR) koko sijoitusajalle on 10,4 %. UB Nordic Forest Management kirjaa kaupasta noin 4,1 miljoonan euron tuottopalkkion, josta noin 2,8 miljoonaa euroa kirjautuu United Bankersin vuoden 2020 tulokseen.

”Suomalainen metsä tarjoaa erinomaisen tavan hajauttaa sijoitusvaroja kohteeseen, joka tarjoaa vakaata, finanssimarkkinoiden kehityksestä riippumatonta tuottoa. Kaupan taustalla on vakuutuskonsernin halu kasvattaa metsäomaisuuden osuutta sijoitusallokaatiossaan. UB Nordic Forest Fund I -rahasto tarjoaa ostajalle laajan ja hyvin hoidetun metsäkiinteistöportfolion, jossa on valmis infrastruktuuri metsäomaisuuden hoitamiseksi”, kertoo UB Nordic Forest Managementin toimitusjohtaja Jyri Hietala kaupan taustoista.

Kaupan jälkeen United Bankers kuuluu metsärahastojensa kautta edelleen Suomen suurimpien metsäomistajien joukkoon. UB Nordic Forest Fund I -rahaston metsäomaisuuden myynnin jälkeen United Bankersin rahastojen omistamien metsätilojen pinta-ala on noin 110 300 hehtaaria. United Bankersille jää kaksi metsään sijoittavaa pääomarahastoa UB Nordic Forest Fund II Ky ja UB Nordic Forest Fund III Ky sekä Erikoissijoitusrahasto UB Metsä, joista kaksi viimeksi mainittua on avoinna sijoittajille.

United Bankers järjestää 5.6.2020 kello 15.00 medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden yhtiön tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös videoyhteyden välityksellä, jolloin liittymisohjeet voi tilata osoitteesta ir@unitedbankers.fi . Tiedotustilaisuudessa ovat mukana United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson sekä UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Jyri Hietala.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.