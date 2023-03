Finnish English

Tiedote

Nokian itsenäiseen standalone 5G -ratkaisuun perustuva yksityinen langaton verkko vauhdittaa Sandvikin digitaalisaatiota kaivosteollisuudessa





Sandvik Mining and Rock Technology ottaa käyttöön Nokian standalone 5G -ratkaisun (5G SA) Tampereella sijaitsevassa testikaivoksessaan



Uuden sukupolven langaton verkko parantaa ääni- ja videoviestinnän sekä kaivostoiminnan automaatisoinnin edellytyksiä integroidun 4K-laatuisen videon myötä



Huippunopeiden yhteyksien avulla esitellään tulevaisuuden digitaalisia kaivostoimintoja

21.7.2020

Espoo, Suomi – Kaivos- ja urakointilaitteiden ja palveluiden tuottaja Sandvik Mining and Rock Technology ottaa käyttöön Nokian itsenäisen standalone 5G -ratkaisun (5G SA) Tampereella sijaitsevassa testikaivoksessaan edistämään yhteyksiä yksityisen verkon avulla.

Nokian Digital Automation Cloud (DAC) -alustan tarjoamaa itsenäistä standalone 5G -verkkoa käytetään viestinnän ja yhteyksien tehostamiseksi testikaivoksessa, jossa Sandvik Mining and Rock Technology testaa ja kehittää uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille kaivoteollisuuden asiakkaille.

Verkon 5G-ominaisuuksia hyödynnetään kaivostoiminnan automatisointiin.Verkko tarjoaa nopeita, luotettavia ja turvallisia ääni- ja videoyhteyksiä kaivosympäristössä, jossa on erittäin haastavat olosuhteet käyttöönoton kannalta. Niiden ansiosta koneita voidaan ohjata etänä syvällä maan alla sijaitsevien tunneleiden ja maan pinnalla sijaitsevan operaatiokeskuksen välisten 4K-laatuisten videoyhteyksien avulla.

Patrick Murphy, Sandvik Mining & Rock Technologyn Rock Drills and Technologies -divisioonan johtaja, sanoi: “Nokian standalone 5G -ratkaisun avulla pystymme esittelemään täysin uuden valikoiman mullistavia tuotteita ja mahdollisuuksia täällä Tampereen testikaivoksellamme.

“Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan kaivostoimintoja. Uusi 5G avaa monia mahdollisuuksia sekä robotiikan että etä- ja autonomisen ohjauksen alueilla, aina täydestä automaatiosta analyytikkaan ja parantuneeseen turvallisuuteen. Tämä on läpimurto kaivostoiminnan digitalisoimisessa.”

Stephan Litjens, General Manager, Nokia Digital Automation, sanoi: “On kunnia työskennellä Sandvikin kaltaisen maailmanluokan yrityksen kanssa ja tarjota johtavia digitaalisen automaation ratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Huippunopea ja lyhytviiveinen itsenäinen 5G-ratkaisu sekä reunalaskenta luovat tähän edellytykset.

“Nopeasti ja vaivattomasti käyttöön otettavan Nokia DAC -alustamme avulla Sandvik voi sekä saavuttaa omat digitaalisen muutoksen tavoitteensa että viedä koko teollisuutta eteenpäin tarjotessaan lisäarvoa asiakkailleen kaivostoiminnassa ympäri maailmaa. ”

Skaalautuva Nokia Digital Automation Cloud on teollisuuden vaatimukset täyttävä digitaalisen automaation palvelualusta, joka tarjoaa muun muassa luotettavan, turvallisen ja erittäin suorituskykyisen yksityisen langattoman verkon. Kompakti, käyttövalmis järjestelmä sisältää verkkolaitteiston sekä pilvipohjaisen valvontajärjestelmän. Nokian Digital Automation Cloud -alustan avulla käyttäjät voivat kerätä, prosessoida ja ylläpitää eri sovellusten tuottamaa tietoa.

Sandvik Mining and Rock Technology aloitti testikaivoksen rakentamisen ja toiminnan vuonna 1972. Testikaivos tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden testata, kehittää ja esitellä Sandvikin laitteita ja ratkaisuja todenmukaisessa kaivosympäristössä, useiden kilometrien pituisissa maanalaisissa tunneleissa, automaatiotestialueella ja useissa teknologialaboratorioissa. Testikaivoksessa järjestetään Sandvik tapahtumia, esitellään uusimpia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja asiakkaille ja muille sidosryhmille, tehdään laitteiden ja sovellusten testausta ja järjestetään koulutuksia.

