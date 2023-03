Ticknovate™ -liiketoiminnan yhtiöittäminen, yhteisyritys ABC Leisure Investments Ltd:n kanssa Digitalistin Ticknovate™ -liiketoiminnan kehittämiseksi

English Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 22.7.2020 klo 09:00

Järjestely

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group” tai “Yhtiö”) on päättänyt toteuttaa kokonaisjärjestelyn (”Järjestely”), jossa Yhtiön täysin omistaman tytäryhtiön Digitalist UK Limited:in Ticknovate™ -tuotteeseen liittyvä liiketoiminta ja siihen liittyvät omaisuuserät sekä henkilökunta (”Liiketoiminta”) siirtyvät liiketoimintasiirrolla Digitalist UK Limited:in Englantiin perustamaan tytäryhtiöön Ticknovate Limited:iin. Liiketoimintasiirrossa siirretyn Liiketoiminnan arvoksi on määritelty noin 2 miljoonaa euroa.

Digitalist UK Limited on 21.7.2020 myynyt ABC Leisure Investments Ltd:lle Ticknovate Limited:in osakkeita käteisellä 0,3 miljoonan euron arvosta, minkä lisäksi ABC Leisure Investments Ltd on samalla merkinnyt suunnatussa osakeannissa 0,5 miljoonan euron arvosta Ticknovate Limited:in uusia osakkeita. Edellä toteutettujen toimenpiteiden jälkeen ABC Leisure Investments Ltd:n omistusosuus Ticknovate Limited:in osakkeista ja äänistä on 35 prosenttia ja Digitalist UK Limited:in omistusosuus on 65 prosenttia.

Digitalist ja ABC Leisure Investments Ltd jatkavat Ticknovate Limited:issä Ticknovate™-tuotteen ja liiketoiminnan jatkokehittämistä ja kaupallistamista. Digitalist Group- konsernin kannalta Järjestely tuo lisäpanoksia Ticknovate™-tuotteen ja liiketoiminnan jatkokehittämiseen osana konsernin kansainvälistymisstrategiaa. Järjestelyn positiivinen kassavirtavaikutus on Digitalist Groupin osalta noin 0,7 miljoonaa euroa (netto).

”Digitalist Groupin tavoite on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille kohderyhmilleen huippuluokan asiakaskokemuksia. Osana omaa tuotekehitystä yhdessä alan asiakkuuksien kanssa, olemme kehittäneet älykkään Ticknovaten, kattavan pilvipohjaisen lipunmyynti- ja varausohjelmiston, joka auttaa turismi- ja matkailualan yrityksiä parantamaan asiakaskokemustaan ja kasvattamaan liikevaihtoaan. Tarkennettu fokus Ticknovaten jatkokehitykseen yhdistettynä toimialaosaamiseen, joita uusi sijoittaja ABC Leisure Investments Ltd tuo mukanaan, mahdollistavat skaalautumisen ja kansainvälisen kasvun tälle toiminta-alueelle”, toteaa Digitalist Groupin toimitusjohtaja Petteri Poutiainen.

”Viimeisen 40 vuoden aikana rakentaessani useiden miljoonien puntien matkailubusineksen, minulle on aina ollut keskeistä vastata kuluttajakäyttäytymisen muuttuviin vaatimuksiin ja haasteisiin Englannin matkailun kehittämisessä. Investoinnit teknologiaan ovat olleet kriittistä markkinan kasvulle. Jatkokehittäessämme kilpailukykyistä lippu- ja varausjärjestelmää Ticknovatea Digitalist Groupin kanssa, olemme innoissamme pystyessämme hyödyntämään toimialan tietotaitoamme ja kokemustamme”, sanoo ABC Leisure Investments Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Gary Beckwith.

Ticknovate™

TicknovateTM on markkinoita mullistava ja monipuolinen lipunmyynnin ja -varausten ekosysteemi, joka luo kasvua ja tehokkuutta. TicknovateTM on räätälöitävissä oleva ja skaalautuva lippujen ja sisältöjen hallintaratkaisu, joka mahdollistaa lippujen luomisen ja jakelun nähtävyyksiin, tapahtumiin ja kuljetuksiin. Se on suunniteltu minimoimaan työläät manuaaliset prosessit ja poistamaan tilapäisratkaisut ja esteet myymiselle monen kanavan kautta.

TicknovateTM mahdollistaa yrityksille monenlaisten tuotteiden luomisen, oli kyse sitten matkareiteistä, ruokailusta tai tapahtumasta, johon on yleinen pääsy, jolloin tarve käyttää useita rinnakkaisia ratkaisuja poistuu. Hinnoittelua, palkkiota, kanavia, jakelua ja mainostamista voidaan hallita yhdestä paikasta. TicknovateTM tarjoaa innovatiivisen käyttökokemuksen ja helppokäyttöisen palvelujen luomisen ja hinnoittelun rajapinnan, joka tekee palvelujen luomisesta ja hallinnasta helppoa.

