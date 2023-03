Valmet toimittaa biomassapolttoaineen syöttöjärjestelmän PT. Cikarang Listrindolle Indonesiaan vihreän energiantuotannon tukemiseksi

English Finnish

Valmet toimittaa uuden biomassapolttoaineen syöttöjärjestelmän PT. Cikarang Listrindon kiertoleijuteknologiaa käyttävää kattilaa varten yhtiön Babelanin voimalaitokselle Indonesiaan. Investointi on osa Cikarang Listrindon tavoitetta siirtyä kohti entistä vihreämpää energiantuotantoa ja ympäristöystävällisempää toimintaa vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Ensimmäiset asennustyöt tehtiin kesäkuussa 2020, ja koko biopolttoaineen syöttöjärjestelmän käynnistyksen on määrä tapahtua vuoden 2020 loppuun mennessä.

”Kestävä kehitys on yksi strategiamme kulmakivistä. Tavoitteenamme on alusta asti ollut erittäin tehokas sähköntuotanto ja alhaiset päästöt. Tämä projekti on yksi yhtiön strategisista askelista vihreän energiantuotannon suuntaan”, sanoo Sami Sivola, Cikarang Listrindon Babelanin voimalaitoksen päällikkö.

”Olemme tehneet yhteistyötä Cikarang Listrindon kanssa vuodesta 2013 saakka toimittamalla kiertoleijuteknologiaa, automaatiota ja palveluja. Valmetin toimivaksi osoittautunut uusiutuvan energian teknologia sekä viime vuosien aikana hankittu kokemus ja luottamus olivat keskeisiä tekijöitä Babelanin kiertoleijukattilayksikkö 1:n biopolttoainepäivityksen tilauksen saamiseksi. Pitkäaikainen yhteistyömme jatkuu tämän toimituksen myötä”, sanoo Fredrik Wilgotson, Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan johtaja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tietoa toimituksesta

Kiertoleijukattilayksikkö 1:n muutostyö on osa Cikarang Listrindon uusiutuvan energian kehitysohjelmaa. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja auttaa loppuasiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa vihreällä energialla.

Cikarang Listrindo aikoo käyttää uusiutuvia polttoaineita energiantuotantoprosessissaan muuttamalla yhtä nykyisistä kiertoleijukattiloista. Muutoksen jälkeen parhaimmillaan 20 prosenttia energiantuotannon polttoaineena käytetystä hiilestä voidaan korvata biopolttoaineilla. Alussa biopolttoaineena käytetään palmunytimen kuorta. Muita biopolttoainevaihtoehtoja harkitaan myöhemmin.

Valmetin toimitukseen sisältyy uuden biomassapolttoaineen syöttöjärjestelmän suunnittelu, toimitus ja asennus kiertoleijukattilayksikkö 1:tä varten.

Tietoa PT. Cikarang Listrindosta

Bekasin alueella toimiva PT. Cikarang Listrindo on Indonesian pisimpään toiminut yksityinen sähköntoimittaja. Vuonna 1993 Cikarang Listrindo aloitti toimintansa 60 MW:n kapasiteetilla ja on kasvanut yritykseksi, jolla vuoteen 2017 mennessä oli kolme voimalaitosta ja 1 144 MW:n kokonaissähköntuotantokapasiteetti. Cikarang Listrindolla on tällä hetkellä asiakkaina yli 2 400 yhtiötä viidellä teollisuusalueella sekä Indonesian valtion sähkölaitos Perusahaan Listrik Negara (PLN).

