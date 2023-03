Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.6.–30.6.2020: Kasvu jatkui, ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 12 prosenttia

Finnish English

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 7.7.2020 KLO 14.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.6.–30.6.2020: Kasvu jatkui, ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 12 prosenttia

Goforen liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa kesäkuussa 2020 (2019: 5,1 miljoonaa euroa). Katsauskauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 610 henkilöä (559 henkilöä). Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 12 prosenttia 37,4 miljoonaan euroon (33,5 miljoonaa euroa).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Goforen liikevaihto oli kesäkuussa 6,1 miljoonaa euroa. Kasvua vauhditti vertailukautta suurempi työpäivien määrä (työpäiviä oli kesäkuussa 21, vuoden 2019 kesäkuussa 19). Myös henkilöstön määrän kasvu jatkui. Mielestäni tämä kertoo luottamuksesta Goforen toimintaa ja tulevaisuutta kohtaan.

Kesäkuussa meidät valittiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpito-, tuki- ja kehityspalveluiden toimittajaksi. Otamme sopimuksen myötä kokonaisvastuun yhdestä Suomen perusrekistereistä, joka sisältää yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä tietoja. Palvelu toteutetaan yhteistyössä kumppanimme Cybercomin kanssa. Tämä kuvastaa hyvin yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan merkitystä työssämme.

PRH valitsi meidät myös IT-arkkitehtuuripalveluidensa toteuttajaksi. Yhteiskunnan digitalisointi vaatii asiantuntemusta monilla eri tasoilla, ja kumppanuus PRH:n kanssa korostaa Goforen neuvonantopalveluiden merkitystä varsinaisen tietojärjestelmien toteutustyön rinnalla. Yhdessä asiakkaidemme kanssa synnytämme sujuvampaa arkea ihmisille ja yrityksille.



Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 18,6 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella liikevaihtoa kertyi 16,8 miljoonaa euroa.

Koko puolivuosikauden liikevaihtomme kasvoi 12 prosenttia 37,4 miljoonaan euroon. Kasvu oli valtaosin orgaanista. Tämä kertoo paitsi asiakastarpeesta, myös myyntimme ja rekrytointimme onnistumisista.

Teemme merkityksellistä työtä asiakkaillemme ja uskomme, että asiakkaamme pitävät yhteisiä projektejamme tärkeinä heidän liiketoimintansa tulevaisuudelle - nyt jopa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen konsernin EBITA-liikevoiton, EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.



Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 579 71 Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 572 75 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73 Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60



1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

