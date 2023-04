Heeros Oyj: Heeros muuttaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2020. Käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta

Heeros muuttaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2020. Käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 11.8.2020 klo 22.00

Heeros Oyj muuttaa taloudellista ohjeistustaan. Muutos tehdään perustuen tämänhetkisen ennusteeseen vuoden 2020 näkymistä.

Aiempi ohjeistus:

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee.

Uusi ohjeistus:

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto on samalla tasolla tai suurempi kuin 2019 ja käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta.

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.