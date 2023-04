United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 20.8.2020 kello 15:00

Muutos United Bankers -konsernin johtoryhmässä: Jyrki Thauvon jättää United Bankers -konsernin, Jukka Rasku UB Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtajaksi

UB Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Thauvon jättää tehtävänsä United Bankers -konsernissa 31.8.2020. Jyrki Thauvon on toiminut UB Pankkiiriliikkeen (aiemmin Suomen Pankkiiriliike Oy) toimitusjohtajana vuodesta 2017. UB Pankkiiriliikkeen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Jukka Rasku. Hän aloittaa United Bankers -konsernin johtoryhmän jäsenenä aiemmin tiedotetun mukaisesti 24.8.2020 alkaen ja toimitusjohtajana 1.9.2020.

”United Bankers hankki Suomen Pankkiiriliikkeen koko osakekannan vuonna 2018. Jyrki on ollut tätä seuranneella ajanjaksolla mukana edistämässä työtämme organisaatioiden yhdistämisessä. Haluan kiittää Jyrkiä lämpimästi hänen panoksestaan UB Pankkiiriliikkeen johdossa ja UB:n johtoryhmän jäsenenä. Jukka Rasku astuu nyt UB Pankkiiriliikkeen toimitusjohtajan tehtävään. Jukalla on vahva kokemus vaativista myynnin johtotehtävistä ja myös kansainvälistä työkokemusta. Uskon, että osaamisensa ansiosta hän on oikea henkilö kehittämään UB Pankkiiriliikkeen liiketoimintaa seuraavalle tasolle”, toteaa United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Rasku siirtyy United Bankersille Danske Bankista, jossa hän on toiminut strukturoitujen sijoitusratkaisuiden johtajana ja tätä ennen strukturoitujen sijoitustuotteiden myyntipäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt erilaisissa myynnin johto- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Royal Bank of Scotlandissa Amsterdamissa sekä ABN Amro Bankissa Lontoossa.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (31.12.2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.