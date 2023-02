Swedish Finnish English

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 22.9.2020 klo 9.30 (EEST)

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus masennuksen uudesta hoitoprotokollasta

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus koskien vakavan masennuksen hoitoa nopeutetulla iTBS -hoitoprotokollalla.

Nopeutettu iTBS (accelerated iTBS) tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatio (TMS) -terapiaa, jossa magneettistimulaatiota annetaan potilaalle useita kertoja päivässä yhden viikon ajan. Tavallisessa TMS-terapiassa hoitokertoja on yksi päivässä usean viikon ajan.

Pilottitutkimuksessa testataan hoidon vaikuttavuutta 10 potilaalla verraten 10 tavalliseen TMS-terapiaan osallistuvaan potilaaseen. Tutkimuspotilaiden hoidot arvioidaan tulevan toteutetuksi vuoden 2020 aikana. Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan mahdollisimman pian niiden valmistuttua.

Mikko Karvinen, Nexstimin toimitusjohtaja, kommentoi: ”Kuopion yliopistollinen sairaala on jo useamman vuoden käyttänyt Nexstimin SmartFocus® TMS -teknologiaa hyödyntävää NBT®-laitteistoa masennuksen hoitoon. Olemme iloisia, että he ovat päättäneet aloittaa laitteellamme pilottitutkimuksen, jossa selvitetään nopeutetun hoitoprotokollan mahdollisuuksista auttaa vakavasti masentuneita. Tämä tukee Nexstimin uudistettua strategiaa, jossa nopeutettu hoitoprotokolla ja sen kehittäminen on liiketoimintamme ytimessä”.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



