Evli Awards Management Oy laajentaa toimintaansa kannustinohjelmien suunnitteluun yhdistymällä Alexander Incentives Oy:n kanssa

EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 30.9.2020 KLO 9.00 (EET/EEST)



Sisäpiiritieto



Evli Pankki Oyj ja Alexander Incentives Oy:n omistajat ovat 30.9.2020 allekirjoittaneet sopimuksen Evli Awards Management Oy:n (”EAM”) ja Alexander Incentives Oy:n välisestä osakevaihdosta, jossa EAM saa omistukseensa 100 prosenttia Alexander Incentives Oy:n osakkeista. Vastikkeeksi EAM antaa uusia omia osakkeitaan siten, että vähemmistön osuus yhtiön osakkeista nousee 35 prosenttiin. Evli Pankin omistus yhtiöstä on 65 prosenttia.

Toimintojen yhdistämisen kautta uudella yhtiöllä on mahdollisuus palvella asiakkaitaan kannustinohjelmien koko arvoketjussa aina suunnittelusta hallinnointiin ja realisointiin saakka. Yhdistynyttä toimintaa tarjotaan jatkossa Evli Alexander Incentives Oy nimen alla.

EAM on Evli Pankki Oyj:n tytäryhtiö, joka tarjoaa laajasti kannustinjärjestelmien hallinnointipalveluita listatuille ja listaamattomille yhtiöille Suomessa ja Ruotsissa. Alexander Incentives Oy tarjoaa neuvonantopalveluita liittyen osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnitteluun. Palveluihin kuuluu kohdeyhtiöille suunniteltavien palkitsemisjärjestelmien lisäksi muun muassa ylimmän johdon kompensaatioanalyysit ja räätälöidyt palkitsemisselvitykset.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme nykyistä laajemman ja kokonaisvaltaisemman kannustin- ja sitouttamisohjelmien palvelun. Alexander Incentives Oy:n asiantuntemus täydentää erinomaisesti Evli Awards Management Oy:n ydinosaamista. Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan, ja yhteistyö on aina sujunut saumattomasti. Yhdistymisen myötä voimme tarjota nykyisille ja uusille asiakkaillemme kattavan kokonaisuuden aina kannustinohjelmien suunnittelusta ja neuvonannosta niiden hallinnointiin ja realisointiin. Kyse on Evlille strategisesti tärkeästä liiketoiminnasta, jossa näemme merkittävät kasvun edellytykset uusien palveluiden, uusien tuotteiden ja uusien markkinoiden kehittämisen kautta”, kertoo Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.





Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com





Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.





