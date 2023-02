Marimekon ja Spinnovan yhteistyö uraauurtavien vastuullisten kankaiden kehittämiseksi palkittiin Fast Company -lehden vuoden 2020 Innovation by Design -kilpailussa

Finnish English

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 30.9.2020

Marimekon ja suomalaisen kuituteknologiayhtiön Spinnovan yhteistyö uraauurtavien vastuullisten kankaiden kehittämiseksi on yksi Sustainability-kategorian finalisteista yhdysvaltalaisen Fast Company -talouslehden tämänvuotisessa Innovation by Design -kilpailussa. Lisäksi yhteistyö sai kunniamaininnan Experimental-kategoriassa.

Innovation by Design on ainoa kilpailu, joka jakaa tunnustusta designia, liiketoimintaa ja innovaatioita yhdistävästä luovasta työstä, ja sen palkinnot ovat alan tavoitelluimpia. Kilpailussa palkitaan yksilöitä, tiimejä ja yrityksiä, jotka ratkaisevat ongelmia designin avulla.

Marimekon ja Spinnovan yhteistyö uusien puupohjaisten tekstiilien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi alkoi vuonna 2017. Spinnovan innovaation avulla voidaan vähentää muoti- ja tekstiilialan ympäristövaikutuksia, sillä Spinnovan menetelmällä tuotetun tekstiilikuidun valmistuksessa kuluu lähes 100 prosenttia vähemmän vettä kuin puuvillakuidun tuotannossa. Spinnova-kuitu ei myöskään sisällä mitään haitallisia kemikaaleja, ja se on täysin kierrätettävä.

Osana yhteistyötä valmistetut Marimekon demotuotteet, muun muassa ensimmäiset Spinnova-kuidusta tehdyt painokuosilliset vaatteet, julkistettiin helmikuussa 2020. Ikonisen Unikko-kuosin ja Marimekolle tunnusomaisten raitojen koristamat demotuotteet ovat osoitus kuituinnovaation tuomista mahdollisuuksista tulevaisuuden kestävämmälle tekstiiliteollisuudelle.

“Olemme erittäin otettuja saamastamme tunnustuksesta. Me Marimekossa uskomme, että ajaton ja kestävä design, joka tuottaa asiakkaillemme iloa vuosiksi, on vastuullinen valinta. Materiaalivalinnoilla on suuri merkitys tuotteen elinkaaren pituuden ja vastuullisuuden maksimoinnissa. Yhdessä Spinnovan kanssa olemme ottaneet merkittäviä askelia uusien puupohjaisista kuiduista valmistettujen materiaalien kehittämisessä”, kertoo Marimekon kuviosuunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja Minna Kemell-Kutvonen.

“Yhteistyömme todellakin on innovointia designin avulla, sillä Marimekon suunnittelijat ovat olleet mukana työssä aivan alusta alkaen. Tuomalla yhteen rohkeita ja kokeilevia ideoita ja kertomalla siitä avoimesti kuluttajille voidaan uuden materiaalin saamista markkinoille nopeuttaa. Olemme hyvin innoissamme Fast Companyn työllemme antamasta tunnustuksesta”, sanoo Spinnovan toimitusjohtaja ja perustajajäsen Janne Poranen.

Vain kahdessa vuodessa Marimekon ja Spinnovan välinen yhteistyö on onnistunut edistämään merkittävästi Spinnovan teknologiaan pohjautuvien lopputuotteiden kehittämistä muoti- ja tekstiilialan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset täyttäviksi.

Vuoden 2020 Innovation by Design -kilpailun voittajat, finalistit ja kunniamaininnan saaneet esitellään Fast Companyn verkkosivuilla tänään sekä lehden loka-marraskuun numerossa. Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhteensä yli 567 projektia, tuotetta ja palvelua, ja osallistujien joukossa olivat muun muassa Spotify, Google ja Disney+.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Spinnova – The Sustainable Material Company.

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti, valmistaen maailman vastuullisimpia tekstiilejä. Suomalainen Spinnova on kehittänyt disruptiivisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA® -kuitu ei sisällä myöskään mikromuovia, tuota yhtään jätettä tai sivuvirtoja, ja sen aiheuttamat CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA® -materiaalit ovat maailman parhaiten biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään ainoastaan ekologisia raaka-aineita kuten FSC- ja/tai PEFC-sertifioitua puuta tai jätevirtoja. Spinnova tekee yhteistyötä johtavien tekstiilialan brändien ja teollisten kumppaneiden kanssa kaupallistaakseen SPINNOVA® -tekstiilit globaalisti. Spinnovalla on teollisen mittakaavan pilottitehdas Suomessa, ja se on skaalaamassa tuotantoaan kaupallisiin volyymeihin. Spinnova on saanut mm. vuonna 2018 Fast Company -lehden World Changing Idea -palkinnon sekä ISPOn ja Scandinavian Outdoor Awardin ympäristötekopalkinnot vuonna 2020.

Fast Company

Fast Company on ainut mediabrändi, joka on keskittynyt vaikuttamaan liiketoiminnan, innovaatioiden ja designin tärkeässä risteyskohdassa yhdessä vaikutusvaltaisimpien johtajien, yritysten ja liiketoiminnan tulevaisuutta pohtivien ajattelijoiden kanssa. Lehden päätoimittaja on Stephanie Mehta. New Yorkissa pääkonttoriaan pitävän Fast Companyn ja sen sisarjulkaisun, Inc.-lehden, kustantaja on Mansueto Ventures LLC. www.fastcompany.com