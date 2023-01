English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

9.9.2020 klo 17.30

RAPALA VMC OYJ NIMITTÄÄ DAVID NEILLIN KONSERNIN TUOTEKEHITYS- JA INNOVAATIOJOHTAJAKSI SEKÄ JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Rapala VMC Oyj nimitti tänään David Neillin johtamaan vastaperustettua, globaalia tuotekehitys- ja innovaatioyksikköä tavoitteenaan viedä eteenpäin ja kiihdyttää näitä toimintoja. Uudessa roolissaan David Neill raportoi suoraan toimitusjohtaja Nicolas Warchalowskille ja hänestä tulee konsernin johtoryhmän jäsen. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

”Nostan Davidin innoissani tähän tehtävään, sillä nimitys on todella ansaittu. Hän oli meidän ensisijainen vaihtoehtomme ja olemme kaikki erittäin innostuneita siitä, että David johtaa meitä uudella polulla kohti innovatiivisempaa ja tuotekehitysorientoituneempaa yhtiötä”, sanoo toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 275 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

