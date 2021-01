January 01, 2021 05:00 ET

Hydro og Lyse kunngjorde i oktober 2020 at de planla å slå sammen deler av sin respektive vannkraftproduksjon i Sør-Norge til et felles vannkraftselskap. Transaksjonen ble sluttført 31. desember.

Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som inkluderer Hydros eiendeler i Røldal-Suldal Kraft (RSK) og mesteparten av Lyses kraftproduksjonsportefølje.

Avtalen er basert på rammene fastsatt i vannfallrettighetsloven.

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Hydro eier 25,6 prosent og Lyse 74,4 prosent. Som en del av avtalen forblir Hydro operatør av RSK og tar nå i tillegg over operatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering.

Som følge av avtalen er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraftproduksjon, med en samlet produksjon på 13,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår.

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 414 06 376

line.haugetraa@hydro.com



Pressekontakt:

Halvor Molland

+47 929 79 797

halvor.molland@hydro.com