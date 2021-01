ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks on alustanud Riias asuva Merks Mežpilsēta korteriarendusprojekti esimese etapi ehitust, mille raames valmib 2021. aasta lõpuks kolm viiekorruselist kortermaja 117 korteriga.

Aadressil Hipokrāta tn 24 asuvate B energiaklassiga majade korterite suurused jäävad vahemikku 35–70 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad vahemikkus 1750–1950 eurot.

Merks Mežpilsēta ( www.merksmezpilseta.lv ) korteriarendusprojekt asub Riia ühes rohelisimas piirkonnas – Mežciemsis, mille tõttu on see noorte perede jaoks eelistatud elukeskkond. Metsa ning Dreiliņupīte oja poole jäävate esimese korruse korterite elanikud saavad nautida privaatseid rohealasid, kõikidel ülejäänud korteritel on rõdu. Kõikides hoonetes on lift ning üldkasutatavad ja privaatsed panipaigad. Hoonete ümber rajatakse laste mänguväljakud, spordiväljakud ja õuepaviljonid, samuti parkimiskohad.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka, olles rajanud Lätti kokku enam kui 1500 korterit.

Lisainfo: SIA Merks, kinnisvaraarendusdivisjoni direktor, Mikus Freimanis, tel: +371 6737 3380.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.





