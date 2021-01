John Kristensen tiltræder den 4. januar som ny direktør for Jobindex Media A/S, også kendt som Computerworld A/S



John Kristensen har tidligere arbejdet som koncerndirektør hos Nordiske Medier, som COO hos Berlingske Medier og kommerciel direktør for Dagbladet B.T. John Kristensen har desuden været medlem af Jobindex Medias bestyrelse siden 2015.

John Kristensen afløser Brian Holmgaard, der har været direktør for Jobindex Media A/S siden 2013, og som har valgt at stoppe direktør af personlige årsager. Brian Holmgaard har de seneste syv år som direktør skabt en solid økonomisk platform for Computerworld.

Takket være Brian Holmgaards store indsats er Computerworld fortsat det største teknologimedie i Danmark - og et af de stærkeste nichemedier i det hele taget, og bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store tak til Brian Holmgaard.

Jobindex A/S købte i 2013 Computerworld A/S af det amerikanske International Data Group, og omdøbte selskabet til Jobindex Media A/S. Jobindex Media A/S driver først og fremmest Computerworld.dk, der er Danmarks største it-nyhedssite med over 400.000 månedlige brugere. Derudover afholder Computerworld A/S en lang række events og konferencer og driver en række andre aktiviteter, bl.a. IDG Kurser og telemarketingbureauet IDG Direct.

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør John Kristensen, Computerworld A/S, tlf. 25488910, jokr@cw.dk

Administrerende direktør Kaare Danielsen, Jobindex A/S, tlf. 20735010, kd@jobindex.dk