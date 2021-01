SKAGEN har offentliggjort nye prospekter for alle SKAGENs fonde optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Nedenfor fremgår en beskrivelse af de væsentligste ændringer i prospekterne. De opdaterede prospekter er vedlagt denne meddelelse og kan findes på SKAGEN Fondenes hjemmeside.

Ændringer:

1) SKAGEN Focus:

Prospektet er opdateret for at fremhæve at porteføljen nu består af en kerne af små og mellemstore selskaber. Denne vægtning mod mindre selskaber medfører at fondsforvalterne ikke længere er begrænset til en portefølje på 35 kernebeholdninger, og dette er derfor fjernet fra prospektet.

Alle Fonde:

SKAGEN introducerer en ny politik for prisfastsættelse og handel i punkt 11 til prospekterne for fondene, knyttet til situationer hvor 50% eller mere af en fonds marked er lukket. Bemærk dog at handel på Nasdaq ikke påvirkes af denne nye politik. Prissætningen af SKAGENs fonde på Nasdaq Copenhagen fastsættes af en market maker, og fondene er dermed åbne for tegning og indløsning alle danske børsdage. Fondene vil benytte skønsmæssig værdiudvikling på dage, hvor en væsentlig del af en fonds marked er lukket.





