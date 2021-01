NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 4.1.2021 klo 13.00

Muutos NoHo Partners Oyj:n johtoryhmässä



NoHo Partners Oyj:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Perttu Pesonen jättää tehtävänsä 1.2.2021 alkaen ja jatkaa NoHo Partnersin yhtiökumppanina uuden ja myöhemmin julkistettavan yhtiön osakkaana.



- Perttu on ollut keskeisessä roolissa kehitysjohtajana kirjoittamassa tämän yhtiön kasvutarinaa. Nyt yhteistyömme jatkuu uuden yhteisen kasvuhankkeen myötä samalla, kun yhtiö siirtyy puolustuspelistä jälleenrakentamisen aikakauteen, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.



Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.2.2021 alkaen seuraavat henkilöt:



Aku Vikström, toimitusjohtaja

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja

Jarno Vilponen, talousjohtaja

Juha Helminen, kansainvälisten liiketoimintojen johtaja

Anne Kokkonen, henkilöstöjohtaja

Paul Meli, liiketoimintajohtaja, Viihdeliiketoiminta

Tero Kaikkonen, liiketoimintajohtaja, Fast casual -liiketoiminta

Benjamin Gripenberg, liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat-liiketoiminta, PK-seutu

Tanja Virtanen, liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat-liiketoiminta, muu Suomi



Lisätietoja:

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi