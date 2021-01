L’équipe formée par l’équipementier d’origine à l’établissement de Berlin procurera aux clients l’éventail complet de l’expertise et des capacités de maintenance, réparation et révision de Bombardier



MONTRÉAL, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition précédemment annoncée de toutes les actions émises et en circulation du centre de services de Berlin qu’elle ne possédait pas. Bombardier a acheté les actions de Lufthansa Technik AG et d’ExecuJet Aviation Group AG, ce qui lui permet d’établir un centre de services en propriété exclusive à Berlin et à étendre encore son empreinte mondiale de soutien à la clientèle.



« Nous souhaitons la bienvenue aux employés très compétents du centre de services de Berlin dans le réseau de service de Bombardier », a déclaré Chris Debergh, vice-président des Pièces et Services d’équipementier d’origine de Bombardier. « Leur expertise et leur souci du client nous sont très précieux; en tant que membres de l’équipe de Bombardier, ils continueront de fournir des services de maintenance aéronautique à nos exploitants d’avions d’affaires Bombardier. »

Situé stratégiquement à l’aéroport de Berlin Brandenburg, le centre de services fournit des services de maintenance, réparation et révision aux clients des avions d’affaires de Bombardier depuis 1997. Avec plus de 160 000 pieds carrés (15 000 mètres carrés) de capacité de service et 240 employés hautement qualifiés sur place, le centre de services assure aux clients la maintenance et le soutien de la plus haute qualité pour la flotte croissante d’avions d’affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier basée en Europe, en Russie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le centre de services a reçu plusieurs prix pour son excellence technique et la satisfaction de la clientèle, surtout grâce à sa main-d’œuvre expérimentée et dévouée. Parmi les nombreuses étapes qu’il a franchies, il a été le premier en Europe à assurer la maintenance de l’avion phare de Bombardier, le biréacteur Global 7500. Ce centre de services à la fine pointe de la technologie a récemment modernisé et transformé ses ateliers pour maximiser les gains d’efficacité et rationaliser les méthodes, offrant aux clients une expérience de service inégalée.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Outre son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier dispose d’installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

