4. januar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 1/2021

Udlodning som følge af salget af Alm. Brand Bank A/S

Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har i dag besluttet at foretage udlodning af den frigjorte kapital på 1,2 mia. kr. som følge af salget af Alm. Brand Bank A/S svarende til et ekstraordinært udbytte på 8,00 kr. pr. aktie.

Udlodningen af den frigjorte kapital fra banksalget er uafhængigt af koncernens drift.

Koncernens kapitalgrundlag og likviditetsposition er uændret stærk med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav. Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S havde ved udgangen af 3. kvartal 2020 en solvensdækning på henholdsvis 395% og 763%.

Udbetalingen af det ekstraordinære udbytte vil ske den 8. januar 2021 og aktien handles således eksklusive udbytte den 6. januar 2021.

