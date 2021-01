AS LHV Group

January 04, 2021 09:20 ET

AS LHV Varahalduse poolt aktiivselt juhitavate II kogumissamba pensionifondide tootlus 2020. aastal ületas võrdlusindeksi kasvu ja seega teenis LHV Group finantsplaanis prognoositust suurema aastatulu.

Kuna 2020. aasta oli LHV pensionifondidele edukas, teenisid kõik seitse LHV II samba fondi klientidele kokku 65 miljonit eurot kõikide tasude järgset tootlust. 2019. aastal jõustunud seadusemuudatusega alandas riik arvestatavalt pensionifondide igakuiseid valitsemistasusid ning ühtlasi kehtestas võimaluse teenida edukustasu, juhul kui aktiivselt juhitud pensionifondide tootlus ületab aasta kokkuvõttes võrdlusindeksit, milleks on esimese samba indekseerimist mõjutav sotsiaalmaksu laekumise kasv.

Võrdlusindeksi edestamine ning pensionikogujate vara kiirem kasvatamine II sambas võimaldas LHV pensionifondide XL ja L puhul LHV pensionifondidel võtta 2020. aasta tulemuse eest edukustasu kokku summas 6,2 miljonit eurot.

Oktoobris 2020 avaldatud LHV Groupi finantsplaanis ei olnud Varahalduse võimalikku edukustasu prognoositud. Edukustasu suurus ületab börsireeglites toodud 10% kõrvalekalde reeglit, mistõttu avalikustatakse käesolev teade. LHV avalikustab IV kvartali ja 12 kuu täpsemad finantstulemused 9. veebruaril 2021.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





