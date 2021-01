MONTRÉAL, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis à tous ceux et celles qui cherchent à démarrer l'année du bon pied, voilà une nouvelle habitude que l’on n’aura pas de la peine à garder ! Juste à temps pour les résolutions pour le nouvel an, Savvy Pantry lance une nouvelle boîte d’abonnement d’aliments prêts-à-cuisiner et santés, 100% végétalien.



Les abonnés recevront une boîte qui contient une sélection de soupes et de plats d’accompagnement gourmands de Savvy Pantry, le mélange d’assaisonnements du mois et des recettes le mettant en vedette ainsi que des échantillons de nouveaux produits. Le prix des boîtes commence à 36 $ par mois et l’abonnement peut être mis en pause ou annulé à tout moment.

« Notre but est d’aider les québécois et les canadiens à mieux manger tout en simplifiant leur vies », dit Daphne Ferguson, fondatrice de Savvy Pantry. « Non seulement le modèle d’abonnement élimine le besoin de toujours commander et commander à nouveau, mais nos nouveaux mélanges d’assaisonnement et notre blogue de recettes rendront plus facile que jamais la préparation de repas sains et délicieux, même quand on manque de temps. »

Les québécois et les canadiens souhaitent cuisiner davantage à la maison et portent un intérêt croissant à l’alimentation végétarienne et végétalienne. Les soupes et les bols de Savvy Pantry répondent à ces tendances en croissance. Par ailleurs, avec un coût par portion qui varie entre $1,40 et $1,90, ils offrent également une alternative abordable aux boîtes-repas et au prêt-à-manger.

Les boîtes d’abonnement peuvent être commandées sur la boutique en ligne au www.savvypantry.com.

À propos de Savvy Pantry

Fondée à Montréal en 2019, la mission de Savvy Pantry est de rendre facile et délicieux le choix d’une alimentation saine et durable. L’entreprise offre une gamme de mélanges 100% naturels et végétaliens pour des soupes et des plats d’accompagnement. Simples et rapides à préparer, ils sont conçus pour faciliter la préparation de repas. Les produits de Savvy Pantry sont fièrement produits au Québec et sont disponibles à la vente sur plusieurs plateformes d’épicerie en ligne ainsi qu’un nombre croissant d’épiceries.

Renseignements et entrevues : Daphne Ferguson, Présidente T : 438-500-3058 Les aliments Savvy Pantry 818 rue Agnès, Montréal (Québec) H4C 2P8 (438) 500-3058 www.savvypantry.com