Chiffre d’affaires annuel – Lundi 4 janvier 2021 – 17h45

Avec des revenus locatifs 2020 de 142 M€ (+ 42 %) et un patrimoine valorisé à 3 Mds€ HD, les objectifs sont dépassés



Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2020 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2020 Exercice 2019 Evolution Cumulé à fin septembre (janv. - sept.) 106,0 68,0 + 56 % 4ème trimestre (oct. - déc.) 36,4 32,2 + 13 % Total annuel 142,4 100,2 + 42 %

L’OBJECTIF DE CROISSANCE DES REVENUS LOCATIFS DEPASSÉ

Au 4ème trimestre 2020, ARGAN, foncière française de développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 36,4 M€, en forte croissance de + 13 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cela s’explique par l’effet année pleine de l’acquisition du portefeuille « Cargo » en fin d’année dernière ainsi que par les livraisons réalisées tout au long de l’année.

Sur l’exercice 2020, les revenus locatifs s’établissent ainsi à 142,4 M€, en augmentation de + 42 % par rapport à l’exercice 2019 (100,2 M€), dépassant ainsi l’objectif initial de 140 M€.

PRÈS DE 200 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS EN 2020

En 2020, ARGAN a investi 197 M€, représentant 180.000 m² :

En juillet, livraison de deux extensions aux plateformes logistiques SYSCO situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de 5.000 m² ;

situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de ; En août, livraison d’une messagerie de 7.400 m² située sur la commune de Billy-Berclau, près de Lens (62), louée à DPD France , filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis. Un volume attendu de 20.000 colis par jour sera traité à terme sur cette agence entièrement automatisée ;

, filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis. Un volume attendu de 20.000 colis par jour sera traité à terme sur cette agence entièrement automatisée ; En septembre, livraison d’une plateforme frigorifique de 21.500 m² située à Vendenheim, près de Strasbourg (67), louée pour 9 ans fermes à AUCHAN et équipée d’une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à l’autoconsommation de l’exploitant . Située sur le site d’une ancienne raffinerie dont les sols ont été préalablement dépollués, la plateforme logistique vise une certification BREEAM Good;

. Située sur le site d’une ancienne raffinerie dont les sols ont été préalablement dépollués, la plateforme logistique vise une certification BREEAM Good; En octobre, livraison d’une nouvelle plateforme frigorifique de 17.200 m² , située près de Tours, louée à AUCHAN pour une durée ferme de 9 ans. Cette plateforme est équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 800 kWc installée en toiture et destinée à l’autoconsommation de l’exploitant. Cet entrepôt vise une certification BREEAM Good en phase d’exploitation ;

, située près de Tours, Cette plateforme est équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 800 kWc installée en toiture et destinée à l’autoconsommation de l’exploitant. Cet entrepôt vise une certification BREEAM Good en phase d’exploitation ; En décembre, acquisition de deux plateformes logistiques d’une surface totale de 128.000 m², louées aux groupes FM LOGISTIC, CORA et VIGNERON LOGISTIQUE pour des durées fermes moyennes résiduelles de 9 ans.



En parallèle, ARGAN a cédé en novembre 2020 à l’OPPCI Groupama Gan Logistics un portefeuille de trois plateformes logistiques d’une surface totale de 50.000 m².

UN PATRIMOINE PREMIUM DE 3 MILLIONS DE M2 EXPERTISÉ À 3 MILLIARDS D’EUROS HORS DROITS À FIN DÉCEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020, le patrimoine construit représente 2 990 000 m².

Sa valorisation progresse ainsi de + 13 %, passant de 2 670 M€ fin 2019 à 3 012 M€ hors droits (3 151 M€ droits compris), faisant ressortir un taux de capitalisation de 5,05 % hors droits (4,80 % droits compris), en baisse par rapport aux 5,30 % hors droits du 31 décembre 2019.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 1er janvier 2021, est de 5,7 ans (stable vs. 5,8 ans au 31 décembre 2019).

Le taux d’occupation du patrimoine s’établit à 100% et son âge moyen pondéré est de 9,2 ans (vs. 8,4 ans au 31 décembre 2019).

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

20 janvier : Résultats annuels 2020

25 mars : Assemblée Générale

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2021 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

