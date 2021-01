NEXITY RELÈVE SES PERSPECTIVES



Paris, 4 janvier 2021





Nexity est parvenu à mieux faire face aux mesures du second confinement et son activité a été moins impactée qu’attendu au dernier trimestre 2020. En particulier, la signature des actes notariés, comme l’avancement sur les chantiers de construction ont atteint des niveaux très satisfaisants. En Immobilier d’entreprise, l’activité a été très soutenue avec la commercialisation de grandes opérations, notamment Reiwa à Saint-Ouen (93), l’Ecocampus à La Garenne Colombes (92), et Network II à Bagneux (92).

Ces éléments permettent au Groupe de relever les guidances présentées le 28 octobre à l’occasion de la publication de l’activité commerciale et du chiffre d’affaires 9 mois 2020 :

Le nombre de réservations de logements neufs en 2020 pour Nexity sera équivalent à celui de 2019, soit mieux que la prévision d’environ 20.000 annoncée le 28 octobre, et confirmant une forte augmentation de la part de marché



Le volume des prises de commandes pour l’Immobilier d’entreprise en 2020 atteindra 1,5 milliard d’euros, soit le plus haut niveau historique



Nexity anticipe désormais pour 2020 un chiffre d’affaires autour de 4,7 milliards d’euros (au lieu d’au moins 4,2 milliards d’euros), avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% (au lieu d’un taux de l’ordre de 5%) et pour 2021, un chiffre d’affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%



Une dette financière nette (avant obligations locatives) inférieure à 800 millions d’euros au 31 décembre 2020 (au lieu d’inférieure à 1,2 milliard d’euros)



Un pipeline promotion (backlog + terrains sous promesse) de l’ordre de 20 milliards d’euros à fin 2020

CALENDRIER FINANCIER

Résultats annuels 2020 (après Bourse) Mercredi 24 février 2021 Chiffre d’affaires et activité commerciale T1 2021 (après Bourse) Mercredi 28 avril 2021 Assemblée générale 2021 Mercredi 19 mai 2021 Résultats semestriels 2021 (après Bourse) Mercredi 28 juillet 2021

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0280 en date du 9 avril 2020, tel que modifié par un amendement déposé auprès de l’AMF en date du 28 avril 2020, puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment 1er du palmarès 2019 des promoteurs immobiliers de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

