MONTRÉAL, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer qu’il a établi un nouveau record pour un dixième mois consécutif en acheminant plus de 2,84 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes et de produits céréaliers transformés par wagons complets, ce qui porte le volume de céréales transportées pour la campagne agricole 2020-2021 à 14,5 MTM, battant ainsi le record précédent de près de 2 MTM, ou de plus de 15 %. De plus, le CN maintient un rythme record pour ce qui est des envois de céréales conteneurisées de l’Ouest canadien.



« Nous sommes fiers des efforts considérables déployés par nos cheminots du CN et par nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement qui, une fois de plus, se sont dépassés pour acheminer les céréales canadiennes vers les marchés. L’année 2020 a été difficile pour tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement. En cette période marquée par l’incertitude, notre personnel et nos partenaires dévoués ont montré leur résilience et leur courage. Le CN effectue ces envois records de céréales en même temps qu’il expédie des volumes très élevés d’un grand nombre d’autres marchandises, comme du bois d’œuvre, de la potasse, du propane et des biens de consommation. Même si nous sommes fiers des résultats de décembre, nous ne les tenons pas pour acquis et nous continuerons de travailler d’arrache-pied pour transporter les marchandises de nos clients en toute sécurité. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN

La capacité du CN à relever les défis qui se sont présentés est en grande partie attribuable aux investissements importants qu’il a effectués ces dernières années en matière de voies, de locomotives et de wagons, dont l’acquisition de 1 500 wagons-trémies neufs de grande capacité. Ces investissements appuient la croissance de nos clients des secteurs des céréales et de tous les autres secteurs de marchandises que nous desservons.

