魁北克市, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ®欣然宣布参加2021年国际消费类电子产品博览会（ CES 2021 ）。在博览会期间，LeddarTech将与多个合作伙伴和组织合作，增强其对生态系统实力的信心。请务必在CES 2021（2021年1月11-14日）上与LeddarTech联系，了解有关我们各种传感解决方案的更多信息。



在CES的这些虚拟地点联系LeddarTech：

加拿大政府机关 加拿大贸易专员署 （TCS）：这标志着LeddarTech在CES上的又一次良机，即荣幸地加入TCS虚拟企业对企业配对计划。 TCS通过其投资和支持计划、国际机会以及在全球160多个城市的贸易专员网络，帮助各公司牵线搭桥，将其产品和服务销往加拿大境外。LeddarTech将在博览会期间通过在线配对计划与其他公司接洽。



这些接洽可直接通过TCS安排。如需了解更多信息，请访问TCS官方CES 2021 活动页面 。

TCS通过其投资和支持计划、国际机会以及在全球160多个城市的贸易专员网络，帮助各公司牵线搭桥，将其产品和服务销往加拿大境外。LeddarTech将在博览会期间通过在线配对计划与其他公司接洽。 魁北克投资局 ：LeddarTech将作为魁北克投资局2021年CES虚拟代表团再次加入该局的活动。魁北克投资局代表团旨在通过鼓励企业创新、创业和企业收购以及投资和出口的增长，在魁北克的经济发展中发挥积极作用。CES代表团是支持魁北克各公司为进入并扩大美国市场创新领域的一项工作。代表团还旨在为魁北克各公司提供机会，与以虚拟方式参加CES的买家接洽。



虚拟网站将于1月11日在 展商名录 中提供。

此外，LeddarTech还将在虚拟活动期间与其他合作伙伴合作。如需了解更多信息，请在1月11日之后访问LeddarTech.com。

“尽管当前困难重重，但处于逆境中的人们仍能充满希望展望未来，这种韧劲决定了我们在该技术行业中辛勤耕耘。”LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示， “远见、坚韧和乐观精神是我们LeddarTech不断创新的动力。我们对合作伙伴和客户的相同品质表示尊重和感谢。我们很荣幸能在CES 2021上与加拿大贸易专员署和魁北克投资局合作，并很高兴能与世界各地公司的代表见面、倾听他们的声音并分享我们关于ADAS和AD技术的传感解决方案和愿景，” Aitken先生总结道。

访问LeddarTech的 CES 2021新闻资料包 。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或者在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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