Marseille, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

IPH6101/SAR443579 est un anticorps multispécifique engageant les cellules NK (NKCE) via leur récepteur activateur NKp46 et utilisant le format d’anticorps multispécifique propriétaire d’Innate

La sélection d’IPH6101/SAR443579 déclenche un paiement d’étape de 7 millions d’euros à Innate

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que Sanofi a pris la décision de faire progresser IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires visant l’étude d’un nouveau médicament expérimental. IPH6101/SAR443579 est un anticorps multispécifique engageant les cellules NK (NKCE) via leur récepteur activateur NKp46 et utilisant le format d’anticorps multispécifique propriétaire d’Innate (Gauthier et al. Cell 2019).



Durant le premier programme de recherche de la collaboration, IPH6101/SAR443579 a montré une activité anti-tumorale dans des modèles précliniques, dont des données encourageantes de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et de tolérance dans des études préliminaires chez les primates, ainsi que des propriétés de fabrication favorables, conduisant à sa sélection en tant que candidat-médicament.

La décision a déclenché un paiement d’étape de 7 millions d’euros de Sanofi à Innate. Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation d’IPH6101/SAR443579.

Cette étape est relative à l’accord de collaboration et de licence précédemment communiqué avec Sanofi, selon lequel les sociétés collaborent pour générer et évaluer jusqu’à deux candidats bispécifiques en utilisant la technologie d’Innate et les formats d’anticorps bispécifiques propriétaires de Sanofi ainsi que les cibles tumorales. Les sociétés collaborent également actuellement sur le second programme de recherche.

« Nous sommes très satisfaits que Sanofi s’engage pour faire avancer IPH6101/SAR443579 vers la clinique. Cela met en évidence le potentiel de l’activation des cellules NK par le récepteur activateur NKp46 ainsi que la solidité du format d’anticorps multispécifique propriétaire d’Innate, » commente le Pr. Eric Vivier, PhD, Directeur Scientifique d’Innate Pharma. « Nous pensons qu’IPH6101/SAR443579 est la première molécule ciblant NKp46 et engageant les cellules NK à débuter un tel développement, témoignant de la prochaine génération d’innovation scientifique d’Innate. Cette validation sera également précieuse pour le second programme de recherche en cours avec Sanofi, ainsi que pour l’ensemble de la plateforme technologique engageant les cellules NK d’Innate. »

La technologie d’anticorps multispécifiques engageant les cellules NK d’Innate est composée de formats d’anticorps nouveaux ciblant simultanément deux récepteurs activateurs sur les cellules NK, NKp46 et CD16, ainsi qu’un antigène tumoral sur les cellules cancéreuses.

Ces molécules trifonctionnelles ont démontré une meilleure efficacité dans des modèles précliniques que des anticorps classiques dirigés vers la même cible tumorale. Le co-engagement de plusieurs récepteurs à la surface des cellules NK entraine leur pleine activation.

Les anticorps multispécifiques engageant les cellules NK pourraient représenter une meilleure option thérapeutique pour le traitement du cancer par rapport aux formats d’anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T.

À propos des anticorps multispécifiques-NKp46 engageant les cellules NK (NK cell engager ou NKCE) :

NKp46 est un récepteur activateur exprimé sur les cellules NK. C’est le marqueur le plus spécifique des cellules NK humaines et il joue un rôle majeur dans leur reconnaissance des cellules tumorales.

Les formats d’anticorps multispécifiques d’Innate se lient d’une part à un antigène à la surface des cellules tumorales, et d’autre part au récepteur NKp46 sur les cellules NK. Cette liaison déclenche l’activation et la destruction des cellules tumorales et la sécrétion de cytokines par les cellules NK, une population de cellules immunitaires représentant une proportion importante des lymphocytes cytotoxiques présents dans le corps humain.

À propos de l’accord Innate-Sanofi :

La Société a un accord de collaboration et de licence avec Sanofi dans le but d’appliquer la technologie propriétaire d’Innate au développement de nouveaux formats d’anticorps multispécifiques recrutant les cellules NK contre les cellules tumorales et déclenchant la sécrétion de cytokines, via leur récepteur activateur NKp46.

Selon les termes de l’accord de licence, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits résultant de la collaboration. Innate Pharma est éligible à des paiements d’étapes liés à l’atteinte d’objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions d’euros ainsi qu’à des redevances assises sur les ventes nettes.

À propos d’Innate Pharma:

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis. Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

