Heijmans heeft samen met stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl en architect VenhoevenCS de aanbesteding gewonnen voor de bouw en het beheer van 735 studentenwoningen op het terrein van de Eindhoven University of Technology. De eerste deeloplevering van de bouw is gepland voor aanvang van collegejaar 2023-2024. Het project heeft voor Heijmans een waarde van circa € 60 miljoen.

Twee woontorens en sociaal hart

Het plan bestaat uit twee woontorens (653 studentenwoningen) met daartussen een laagbouw (82 studentenwoningen). Met name de laagbouw vormt het sociale hart met onder meer een kringloopwinkel, een creatieve ruimte en in overleg met studenten nader in te vullen ruimtes. De verhuur en het beheer van woningen is voor een periode van 50 jaar in handen van Vestide, de merknaam waaronder de studentenhuisvester van Woonbedrijf bekend is. Het project is onderdeel van de campusvisie van de TU/e en vormt straks een bruisende community voor de Nederlandse en internationale studenten, in een groene omgeving met veel wooncomfort.

Ontmoeten stimuleren

De komende maanden werken de betrokken partijen de projectplannen uit. Dat gebeurt met inbreng van de studenten van de TU/e. Verschillende functies zoals wonen, studeren en ontspannen worden vervolgens in een aantrekkelijke setting bij elkaar gebracht om samenwerken en ontmoeten te stimuleren.

Over Woonbedrijf

Woningcorporatie Woonbedrijf werkt aan fijn en ongestoord wonen voor haar bewoners. Wat fijn wonen is, is voor iedereen verschillend. De beleving van onze bewoners is sturend in de uitvoering van ons werk. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen in Metropoolregio Eindhoven. Onder de merknaam ‘Vestide’ is Woonbedrijf als studentenhuisvester bekend in Eindhoven als verhuurder en beheerder van ruim 3500 studentenwoningen.

Over VenhoevenCS

VenhoevenCS architecture+urbanism uit Amsterdam is een innovatief bureau voor duurzame architectuur, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, afgestemd op de uitdagingen die onze tijd met zich meebrengt. VenhoevenCS is gespecialiseerd in het vinden van integrale, ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke en milieutechnische kwesties op alle schaalniveaus.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

