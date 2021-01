KØBENHAVN, Danmark, 5. januar 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået kontrakter med regeringerne i tre europæiske lande omkring levering af koppevaccinen IMVANEX®.

De samlede værdi af kontrakterne er EUR 11 mio., der vil blive indtægtsført i første halvår 2021, hvor leverancerne ventes at ske.

IMVANEX, der er den eneste EU-godkendte, ikke-replikerende koppevaccine, produceres på Bavarian Nordics danske fabrik, der har fremstillet råvaccinen til koppevaccinen i mere end et årti. Hidtil har færdigvareproduktionen fundet sted hos en kontraktproducent, men Bavarian Nordic tager inden længe sin egen fyldefabrik i brug, der udgør en del af selskabets ekspansionsplaner for fabrikken med henblik på at blive et kraftcenter for fremstilling af vacciner baseret på levende vira. Fyldefabrikken er blevet opført på mindre end to år og er klar til at påbegynde kommerciel produktion i 2021, når den endelige validering og kvalificering har fundet sted. Det første produkt, der skal produceres på den nye linje, er den flydende-frosne udgave af koppevaccinen JYNNEOS® (det amerikanske handelsnavn for koppevaccinen). Fabrikken vil tillige kunne fremstille frysetørrede vacciner og en sådan version af koppevaccinen er for øjeblikket i den afsluttende udviklingsfase og ventes at kunne indgå i produktionen fra 2022.

Desuden er selskabet i færd med at udvide fabrikken, så den fremadrettet vil kunne fremstille råvacciner til forskellige vacciner samtidigt. Denne investering vil gøre det muligt for Bavarian Nordic at overflytte produktionen af de to vacciner, Rabipur®/RabAvert® og Encepur® planmæssigt efter opkøbet fra GSK i 2019.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er glade for at udvide salget af koppevacciner til andre lande. I denne pandemitid er fokus, såvel på det globale, som det nationale plan, rettet mod bekæmpelsen af COVID-19, men det grundlæggende arbejde med at styrke det biologiske beredskab består, og disse nye kontrakter er et resultat af vores langsigtede engagement og arbejde med regeringerne om at styrke dette beredskab.”

Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen.

