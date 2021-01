Papendrecht, 5 januari 2021

Boskalis kondigt de overname aan van alle aandelen van Rever Offshore’s (‘Rever’) subsea services activiteiten. Rever, het voormalige Bibby Offshore, biedt een breed scala aan subsea oplossingen op het gebied van constructie, inspectie, reparatie en onderhoud.

Rever is van oudsher actief op de Noordzee vanuit Aberdeen (Verenigd Koninkrijk) en heeft een sterke staat van dienst. Door deze transactie verkrijgt Boskalis twee diving support vessels, waarvan één volledig eigendom is (Rever Polaris) en een tweede gecharterd is (Rever Topaz). De groep heeft onshore circa 130 medewerkers in dienst, naast ongeveer 220 offshore-medewerkers. De 2020 jaaromzet bedraagt circa EUR 90 miljoen, waarvan het grootste deel afkomstig is uit raamovereenkomsten. Op basis van de voorziene kosten-synergiën bedraagt de terugverdientijd naar verwachting minder dan drie jaar.

Met deze overname versterkt Boskalis zijn huidige positie in de markt voor subsea services in Noordwest-Europa, Afrika en het Midden-Oosten en zijn mogelijkheden om zowel klanten in de traditionele olie- en gasmarkt als de snelgroeiende markt voor offshore-windenergie te bedienen. Op de belangrijke subsea markt van de Noordzee is Boskalis nu een solide top-3 speler en ziet het voldoende mogelijkheden voor verdere operationele efficiencyverbeteringen en synergiën.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

T +31 786969310

‎

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlage