PÖRSSITIEDOTE 5.1.2021 klo 9.00

NoHo Partners on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut ja organisaation uudelleenjärjestelyt toimintansa sopeuttamiseksi



NoHo Partners Oyj on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa Suomen hallituksen asettamiin tiukkoihin ravintolatoimialaa koskeviin rajoituksiin. Neuvotteluiden tarkoituksena oli minimoida koronapandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ja sopeuttaa yhtiön kustannustaso vastaamaan ravintolarajoitusten mukana laskevaa volyymia. Neuvottelujen piirissä oli koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.



Neuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa, johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävien vähentämisiin sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin.



Neuvottelujen lopputuloksena yhtiön organisaatiota on uudelleenjärjestelty pääasiassa johdon, hallinnon ja esimiestehtävien osalta. Uudelleenjärjestely johtaa 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen. Toimenkuvien vähentämiset koskevat konsernin johtoryhmää kahden tehtävän lakkauttamisella, ravintoloiden johto- ja muita tehtäviä sekä hallinnon asiantuntijatehtäviä myynnissä ja markkinoinnissa. Tehtävien vähentämiset toteutuvat vapaaehtoisten järjestelyiden ja irtisanomisten kautta sekä satunnaisesti työhön kutsuttavien työsuhteiden päättymisinä.

Osa- tai kokoaikaiset lomautukset koskevat tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Pandemiatilanteen ja rajoitustoimenpiteiden jatkumisen vuoksi lomautusmahdollisuus on voimassa toukokuun 2021 loppuun saakka. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin markkinatilanteen muuttumisen myötä.



