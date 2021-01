Papendrecht, 5 januari 2021



Opdrachtgever Lantis heeft vandaag bekendgemaakt dat een omvangrijk deelproject van de Oosterweelverbinding in Antwerpen aan het Rinkoniên consortium bestaande uit Boskalis, Mobilis, CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader is toegekend. Lantis is als Vlaamse publieke entiteit verantwoordelijk voor de realisatie van complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Het Oosterweelverbinding-project bestaat uit meerdere deelprojecten en heeft als doel om de Antwerpse Ringweg sluitend en volledig rond te maken. Het aan Rinkoniên gegunde deelproject omvat twee onderdelen, zijnde de aanleg van het Oosterweelknooppunt en het vervangen van de Royerssluis. Met het contract is een totale aanneemsom van meer dan EUR 500 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel Boskalis circa 20% bedraagt.

Het Oosterweelknooppunt

Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. Het knooppunt wordt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd en kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen. De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd waarvoor ruim 3 miljoen kubieke meters grondwerk vereist is. Het consortium zal samen met Lantis toewerken naar een definitief ontwerp, waarna de bouwfase aanvangt. De werkzaamheden van het consortium worden naar verwachting in 2030 opgeleverd.

De Royerssluis

Als onderdeel van de Oosterweelverbinding dient de oude binnenvaartsluis uit 1907 te worden vervangen. De huidige sluis wordt vervangen door een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder. De sluis is door Lantis aanbesteed en gegund maar wordt uiteindelijk uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen met Afdeling Maritieme Toegang (AMT) als leidend ambtenaar, die ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de engineering van de sluis. Het consortium zal de huidige sluis slopen en de vergrote sluiskolk aanleggen. De levering en plaatsing van twee sluisdeuren en twee bruggen evenals de elektromechanische aansturing zal het consortium uitbesteden aan lokale specialistische bedrijven. De eerste werkzaamheden van het consortium zullen medio 2021 aanvangen en de sluis wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd.

