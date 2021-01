Soitec lance le programme ELEVATE pour attirer de nouveaux talents et créer des emplois

Création de 100 nouveaux emplois dans le secteur dynamique du high-tech en France

Le champion des semi-conducteurs offre à de hauts potentiels un avenir dans une industrie florissante

Bernin (Grenoble), France, le 5 janvier 2021 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, poursuit sa trajectoire de croissance et lance un programme de création d'emplois à l'échelle de l’ensemble de l’entreprise appelé ELEVATE. Dans un premier temps, Soitec vise le recrutement de 100 nouveaux hauts potentiels au sein de son siège et de ses installations de production à Bernin, près de Grenoble, aussi bien dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie que dans ceux de l'exploitation et de la gestion.

Une deuxième phase d'ELEVATE sera déployée à Singapour où Soitec emploie actuellement plus de 160 personnes et où la Société accroît également sa production et ses opérations.

Soitec emploie aujourd'hui 1660 personnes dans le monde, dont 1460 en France et près d'un quart dans les domaines de l'innovation et de l'ingénierie. Soitec compte réaliser les nouveaux recrutements en France d’ici fin mars 2021, date qui correspond à la fin de son exercice fiscal. Toutes les offres d’emploi sont disponibles dans la section « Travailler à Soitec » sur le site Internet de l’entreprise.

« Nous lançons ELEVATE pour attirer une grande variété de talents et accompagner la forte croissance de notre activité », déclare Paul Boudre, Directeur Général de Soitec. « En tant que champion des composants semi-conducteurs, Soitec fournit des technologies et des produits de pointe qui façonnent des solutions de connectivité et de computing dans le monde entier et sont au cœur de l'électronique grand public à haute valeur ajoutée, qu’il s’agisse de smartphones, de voitures intelligentes, de la 5G, de l'Internet des objets ou de l’intelligence artificielle. Nos atouts technologiques et notre productivité reposent sur les compétences de nos collaborateurs ainsi que sur la proximité avec nos clients et nos marchés. Avec ELEVATE, nous offrons des perspectives à une nouvelle génération de professionnels et nous prouvons qu'une entreprise française de haute technologie de portée mondiale peut renforcer ses activités en France et créer des emplois attractifs. »

« Attirer les meilleurs talents et intégrer de nouveaux hauts potentiels dans nos équipes d'ingénierie et nos équipes opérationnelles nous permettra de continuer à nous élever vers les plus hauts niveaux d'excellence », déclare Pascal Lobry, Executive Vice President des Ressources Humaines de Soitec. « Nous devons notre succès à nos collaborateurs, à leur créativité, leurs compétences et leur engagement. Par leur travail et leurs formidables réussites, ils nous montrent chaque jour que Soitec n'est pas seulement un moteur d'innovation mais aussi un pôle d’attraction de talents d’envergure internationale. »

Soitec joue un rôle clé dans l'industrie mondiale de la microélectronique. L'entreprise conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs innovants : des substrats sur lesquels sont gravés puis découpés les circuits de composants électroniques. Soitec propose des technologies et des solutions uniques pour miniaturiser les puces, augmenter leurs performances et réduire leur consommation d'énergie. L’entreprise répond ainsi aux besoins de marchés en croissance soutenue, en particulier en matière de connectivité mobile 5G, d’efficacité énergétique et de solutions cloud intelligentes et de edge computing.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 janvier 2021, après bourse.

