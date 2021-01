MONTRÉAL, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX.V : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) débute l'année 2021 sur une lancée après une saison automnale remarquablement productive. La Société prévoit obtenir l'autorisation gouvernementale pour son projet de graphite Matawinie au début du premier trimestre, ce qui permettra la construction de ses installations commerciales, et achever la construction et la mise en service de son installation de purification de phase 1 au procédé exclusif pour la mi-2021 à Bécancour, au Québec.



Objectifs 2021 : Exécution du plan d'entreprise

La mission du Nouveau Monde est claire : offrir les matériaux avancés de graphite les plus écologiques avec une empreinte carboneutre pour un monde durable. La Société est la source la plus avancée et la plus intégrée de matériel d’anode vert pour batteries dans le monde occidental, devenant ainsi le plus grand et le plus durable des opérateurs de graphite au service de la révolution énergétique.

La Société fournira des solutions avancées de matériaux à base de graphite, carboneutres, aux marchés en pleine croissance des batteries lithium-ion et des piles à combustible. Grâce à des opérations à faible coût et aux normes ESG les plus élevées, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les principaux fabricants de batteries et d'automobiles du monde, garantissant un matériel avancé robuste et fiable, tout en assurant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

En 2021, Nouveau Monde fera avancer ses projets d'exploitation minière et de transformation de matériaux de batteries en vue des activités commerciales de 2023. À ce titre, les objectifs de la Société pour 2021 sont les suivants :

poursuite de l’opération en toute sécurité des installations de production selon les normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et d'environnement ;

réception du décret du gouvernement du Québec au cours du premier trimestre pour permettre la construction des installations commerciales du projet Matawinie à Saint-Michel-des-Saints, au Québec ;

en H1, construction et mise en service de la phase 1 de l'installation de purification à Bécancour, au Québec, pour produire des matériaux avancés pour batteries lithium-ion ;

conclure les meilleurs partenariats stratégiques et/ou accords d'approvisionnement à long terme grâce aux multiples discussions et processus de qualification en cours avec les fabricants de piles et les équipementiers ;

développement de projets innovants de compensation des émissions en partenariat avec les communautés locales, afin de démontrer l'engagement réfléchi et crédible de la Société envers la carboneutralité depuis sa création et pour la durée des activités de Nouveau Monde ;

poursuite des programmes de formation des employés et de promotion des occasions d'affaires visant les communautés de la Haute-Matawinie et des Atikamekw ;

maintenir et entretenir la relation de la Société avec les communautés de la Haute-Matawinie, soit Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et la Première nation Atikamekw, ainsi qu'avec la région de Bécancour pour démontrer par des actions claires que la présence de Nouveau Monde est un vecteur de développement socio-économique durable.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré : « L'équipe de Nouveau Monde est fière d'avoir travaillé sans relâche avec une vision claire, depuis la découverte de notre gisement Matawinie en 2015. Après cinq ans d'efforts, notre équipe est ravie d'avoir monté un projet prêt pour la construction, d'une qualité et d'une ampleur de classe mondiale. Le développement d'un projet minier et à valeur ajoutée à grande échelle comme celui de Matawinie exige des efforts inlassables de la part d'une équipe aux multiples facettes et hautement qualifiée. En outre, il ne peut se réaliser que si vous disposez d'investisseurs et de parties prenantes qui vous soutiennent à long terme, notamment les communautés locales et un gouvernement favorable. Chez Nouveau Monde, nous avons la chance d'avoir réuni cette combinaison gagnante. » M. Desaulniers a poursuivi : « Cette année sera passionnante, car nous produisons notre premier matériel d’anode et nous poursuivons l'exécution de notre stratégie commerciale qui vise à construire une entreprise qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de matériel d’anode de haute qualité. Toute notre équipe comprend les tâches à accomplir pour livrer ces milliers de tonnes de matériaux avancés à nos clients afin de permettre la révolution énergétique pour le bien de l'environnement et le bénéfice de notre économie. »

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias

Directrice, Communications

+1 450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

+1 438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, et (ii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.group