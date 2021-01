Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

DK0060429108 Balanced Risk Allocation NYIBRA DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0010297118 Danske Aktier NYIDA DK0060034270 Danske Aktier Akk. NYIDAA DK0060356392 Europæiske Virksomhedsobl SRI NYIEVO DK0016286230 Globale Aktier SRI NYIGSA DK0060032738 Globale Aktier SRI Akk. NYIGAS DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA DK0060009249 Korte Obligationer NYIKO DK0060033975 Korte Obligationer Akk. NYIKOA DK0060356202 Kredit Obligationer NYIKRO DK0060643021 Kredit Obligationer Akk. NYIKA DK0060009405 Lange obligationer NYILO DK0060034007 Lange obligationer Akk. NYILOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Nykredit Portefølje Administration A/S





Martin Udbye Madsen

