VICTORIA, Seychelles, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx (www.okex.com), la plus grande plateforme d'échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant à l'échelle mondiale, est ravie d'annoncer le lancement d'OKExChain sur le mainnet. Contrairement aux autres chaînes d'échange, OKEx voulait incarner les qualités fondamentales d'ouverture et de décentralisation de la blockchain dans OKExChain. Après plus de 10 itérations sur le testnet et un développement continu et exhaustif, cette vision se concrétise aujourd'hui.



OKExChain sera déployée en quatre étapes , en commençant par l'étape Genesis du 31 décembre 2020 au 14 janvier 2021, suivie de la deuxième étape, qui se concentrera sur les tests de stabilité du mainnet. Pour la troisième étape, la fonction de transaction sera activée et les utilisateurs pourront déplacer leurs OKT d'OKEx vers OKExChain. Au cours de la quatrième et dernière étape, la machine virtuelle exécutant des contrats intelligents sera activée, et OKExChain deviendra compatible avec tous les projets sur Ethereum une fois le réseau principal officiellement lancé.

Depuis son lancement initial sur le testnet , OKExChain a fait l'objet d'améliorations importantes , notamment un engagement dans le développement de contrats intelligents d'EVM open-source, des itérations pour réduire les frais de trading et des partenariats avec des projets tels que Waves, Achain et DoraHacks. OKExChain a également étendu son écosystème d'applications décentralisées par le biais d'un développement continu et d'un hackathon très fructueux .

« 2020 a été une année de transformation incroyable et, bien que nous ayons été témoins de nombreuses souffrances causées par la pandémie, nous avons également observé une croissance prodigieuse dans le secteur des cryptomonnaies. Pour OKEx, cela a été une année de réflexion et d'apprentissage, et nous sommes ravis de lancer OKExChain sur le mainnet, encourageant le système financier de l'avenir », a déclaré Jay Hao, PDG d'OKEx.

Émettre des OKT via OKEx Jumpstart

L'émission des OKT, les jetons natifs d'OKExChain, débutera à 16h00 UTC le 31 décembre 2020 et se terminera à 16h00 UTC le 14 janvier 2021, avec une émission initiale de 10 millions d'unités. Les OKT seront émis de manière proportionnelle pour les détenteurs d'OKB via OKEx Jumpstart . Les détenteurs d'OKB pourront mettre en jeu des OKB pour récupérer des OKT en retour, sachant que leur participation pourra être engagée et annulée à tout moment.

