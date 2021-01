5. jaanuaril 2021 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Astlanda Ehitus vahel leping betoonitööde teostamiseks Tehnopoli büroohoone ja parkimismaja ehitusel aadressil Mäealuse 2/4, Tallinn.

Lepingu raames rajatakse Tallinnas Mustamäe linnaosas asuvasse Tehnopoli teadus- ja ärilinnakusse Tehnopol 3 nime kandva ühe maa-aluse ja kaheksa maapealse korrusega büroohoone ja parkimishoone betoonkonstruktsioonid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 3,85 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2021. aasta novembris.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti betoonitööde osakonna juhataja Risto Sappinen, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.