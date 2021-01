MONTRÉAL, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe immobilier Broccolini annonce un partenariat majeur avec le fonds d’investissement RioCan en vue du redéveloppement du RioCan Centre Kirkland et des environs, dans le contexte de l’arrivée prochaine du REM dans l’Ouest-de-l’Île et de l’implantation de la nouvelle station Kirkland. Ce nouveau projet consiste en une revitalisation complète du site, par l’ajout de nouveaux édifices offrant une meilleure utilisation de l’espace disponible et une offre diversifiée des usages de type commercial, bureau et résidentiel.



Il s’agit d’un engagement à long terme pour Broccolini qui assurera la conception et la construction du projet, tout en assumant la gestion des espaces bureau et la commercialisation de l’offre résidentielle par la suite. Son partenaire RioCan assumera pour sa part la gestion des espaces de commerce de détail. À terme, le projet conjoint entre Broccolini et RioCan comprendra environ 240 000 pi. ca. d’espaces de bureaux et 135 000 pi. ca. d’espaces commerciaux auxquels s’ajoutera la composante résidentielle.

Ce projet en plusieurs phases sera élaboré en étroite collaboration avec la communauté et avec les autorités de la Ville de Kirkland, souligne le président du Groupe immobilier Broccolini, Roger Plamondon. « Notre objectif est de faciliter l’accès au REM en augmentant l’offre résidentielle dans ce secteur, qui sera adjacent à la nouvelle station Kirkland. La meilleure façon d’y parvenir, c’est de concevoir un projet qui répond aux besoins de la communauté, tant au chapitre de la densité que de la mixité des usages », explique Roger Plamondon. Selon les prévisions actuelles, la station Kirkland du REM sera mise en service dès 2023-2024.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L'entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 40 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

DISPONIBILITÉ POUR ENTREVUE

Le président du Groupe immobilier Broccolini, Roger Plamondon, est disponible pour entrevue ce lundi 4 janvier.

SOURCE: Broccolini

Pour plus d’informations :

Jean Langlois, Directeur, Communications et Marketing

514 737-0076

jean.langlois@broccolini.com