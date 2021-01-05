塞舌尔维多利亚, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币现货和衍生品交易所 OKEx （www.okex.com）欣然宣布推出 OKExChain 主网。 与其他交易所的公链不同，OKEx 希望通过 OKExChain 体现区块链的开放性及去中心化特点。 在测试网上进行十多次迭代及全面开发后，这构想终得以实现。



OKExChain会分四个阶段推出，即由2020年12月31日至2021年1月14日的创始阶段开始，紧接的第二阶段会进行主网稳定性测试。 在第三阶段，将启用交易功能，用户可由OKEx提取OKT到 OKExChain。 第四个，也是最后一个阶段，将启用智能合约虚拟机，并且在主网全面启用的情况下，OKExChain将与「以太坊」上的所有项目兼容。

自测试网初步启动以来，OKExChain已经进行几次重大升级，包括致力于开源、EVM智能合约开发、降低交易费用的迭代，以及与Waves、Achain及DoraHacks等的项目发展合作关系。 OKExChain持续开发去中心化应用，更通过先前所举办的黑客松成功扩展整个生态圈。

OKEx行政总裁Jay Hao表示：「2020年的巨变令人难以置信，尽管我们经历了疫情带来的痛苦，但我们还看到了加密货币领域的巨大增长。 对OKEx来说，这是反思与学习的一年，我们很高兴推出OKExChain主网，从而促进未来的金融系统发展。 」 。

通过 OKEx Jumpstart 平台铸造 OKT

OKExChain的原生代币 OKT 将于 2020 年 12 月 31 日下午 4 时（世界协调时间）开始铸造，并于 2021 年 1 月 14日下午 4 时（世界协调时间）结束，首次发行量为 1，000 万。 OKT 将通过OKEx Jumpstart 按比例发放给 OKB 持有人。 OKB 持有人可以随时质押OKB以换取 OKT，并随时抵押或取消抵押。

关于 OKEx

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