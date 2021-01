Lannion, le 05/01/2021 – 17h45

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

LUMIBIRD [FR0000038242 – LBIRD], leader européen des technologies laser, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2021.

Date de publication Période de fenêtre négative Chiffre d’Affaires 2020 lundi 25/01/2021* Résultats annuels 2020 mardi 16/03/2021* du 16/02/2021 au 16/03/2021 inclus Chiffre d’affaires T1 2021 lundi 26/04/2021* Assemblée Générale Annuelle mardi 04/05/2021 Chiffre d’affaires S1 2021 lundi 26/07/2021* Résultats S1 2021 mardi 21/09/2021* du 22/08/2021 au 21/09/2021 inclus Chiffre d’affaires T3 2021 lundi 25/10/2021*

*après bourse

Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modifications.

Les périodes de fenêtre négative, préalables à la publication des résultats, pendant lesquelles aucune intervention sur les actions de la Société n’est autorisée, s’appliquent aux dirigeants, aux personnes assimilées aux dirigeants ainsi qu’à toute personne qui a accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées de la Société.

Prochaines informations :

publication du CA annuel 2020 et objectifs 2023, le 25/01/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Pièce jointe